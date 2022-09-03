Украина: 40% техники в новых подразделениях РФ не боеспособна

"40% техники, которой снабжаются новые российские части, не боеспособна. Терпя боевые неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, Россия пытается создавать новые воинские части и соединения", - сказал Скибицкий.

По его словам, новый армейский корпус может быть создан в России только в конце ноября.

"История с третьим армейским корпусом затянется до ноября. Проблема в кадрах. Укомплектование специалистами. Нормального специалиста готовят за 3-4 месяца", - сказал Скибицкий.

В то же время он указал, что также проблематичны сбор техники и вооружения, ведь вся новейшая техника была для тактических групп, которые вошли в Украину в феврале-марте.

"Сейчас мы видим, что все формируемые части снабжаются советским оружием, которое снимается с баз хранения и арсеналов и поступает в войска. По нашим оценкам, 40% боевой техники не боеспособно. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок", - сказал Скибицкий.