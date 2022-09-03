Этой ночью температура может понизиться до 0°

Ночью местами на побережье пройдут дожди, днем кратковременные дожди возможны и в отдельных местах на остальной территории страны. Прогнозируется переменная облачность.

Ночью ожидается слабый ветер и безветрие, температура воздуха понизится до 0...+6 градусов, местами на побережье будет не холоднее +8 градусов. В некоторых местах образуется туман.

Днем будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +14...+18 градусов.

В Риге в воскресенье вероятен дождь, но и солнца будет достаточно. Ночью установится безветрие, а столбики термометров опустятся до +7 градусов, местами в пригородах столицы - до +4 градусов. Днем будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +15...+16 градусов.

Галерея: Заморозки в Латвии