Еврокомиссар: ЕС готов жить без российского газа

"Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы дать отпор чрезмерному применению Россией газового оружия. Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать договоренности, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать", -сказал еврокомиссар.

Российский газовый гигант "Газпром" заявил в пятницу, 2 сентября, что газопровод "Северный поток", соединяющий Россию с северной Германией, который должен был возобновить работу в субботу, 3 сентября, после трехдневного простоя из-за ремонтных работ, будет полностью остановлен до тех пор, пока турбина не будет отремонтирована.

По словам Джентилони, в ЕС "запасы газа в настоящее время составляют около 80% от необходимых, благодаря диверсификации поставок", хотя если ситуация варьируется от страны к стране.

Он сказал, что Брюссель "много сделал за последние месяцы", но "сегодня можно сделать больше".

Цель состоит в том, чтобы "реализовать стратегию объединенной Европы, которая работает против вторжения в Украину, используя экономическое оружие. Мы поддерживаем Украину. Сейчас нам нужно делать это более эффективно", - сказал чиновник.