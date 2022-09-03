ГЛАВНОЕ ЗА 3 СЕНТЯБРЯ ⟩ Подробности трагедии в Зиепниеккалнсе, заявление Кадырова и прощание с Горбачевым

Тарифы на отопление в Баложи Кекавского края вырастут более чем на 60%, следует из публикаций официальных источников.

Латвийский Робин Гуд, сердцеед, щедрый любовник, грабитель и детоубийца, король вечеринок, тихий, прилежный работник, человек, который в одиночку ограбил поезд и шесть лет скрывался у всех на глазах. Все это об Ансисе Каупенсе - неуловимом грабителе с большой дороги, которого за 19 убийств и 30 ограблений повесили майской ночью 1927 года.

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В Москве в Колонном зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. На церемонию пришли тысячи людей, среди них Алла Пугачева и Дмитрий Медведев.

В субботу, 3 сентября, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подумывает об отставке. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Как жить во время войны, можно ли радоваться, когда кто-то страдает, и как война изменила людей в целом - об этом и не только RUS TVNET рассказала известный украинский психолог Вера Романова.

Вопреки заявлениям о том, что начиная с субботы, 3 сентября, после трехдневного перерыва по газопроводу "Северный поток" вновь будет поступать газ, транспортировка голубого топлива не возобновится.

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг в пятницу, 2 сентября, предсказал, что активные боевые действия в Украине закончатся примерно через два месяца, после чего война станет статичной.