Вот и пришла осень. Школьники снова пошли в школу, а погода стала пугать нас дождями и ветрами. Желаем всем хорошей осени и спешим поделиться самыми актуальными новостями за субботу, 3 сентября.
ГЛАВНОЕ ЗА 3 СЕНТЯБРЯ ⟩ Подробности трагедии в Зиепниеккалнсе, заявление Кадырова и прощание с Горбачевым
Новости Латвии:
В одной из квартир в окрестностях Зиепниеккалнса в четверг, 1 сентября, была обнаружена мертвая женщина с признаками насильственной смерти. Ее муж выбросился с балкона и погиб. Жильцы дома убеждены, что мужчина убил свою супругу, и признают, что он вел себя агрессивно.
1 сентября Управление по уголовным делам Верховного суда (ВС), рассмотрев кассационную жалобу, поданную защитником подсудимого, приняло решение об отказе в возбуждении кассационного производства по уголовному делу по обвинению в покушении на убийство, совершенном группой лиц в августе 2019 года в Межциемcе, Рига - тогда группа людей подожгла бездомного.
В последнем эпизоде Ātruma cilts Паулс Тимротс посетил старый радиозавод в Кандаве, где под руководством инженера F1 Стивена Хартли создаются, наверное, самые маленькие электромобили - смесь прошлого и будущего.
Большинство или 57% жителей Латвии считают, что отображаемым СМИ рейтингам популярности партий доверять нельзя, свидетельствуют данные опроса.
В воскресенье, 4 сентября, в Латвии солнечная погода опять будет чередоваться с дождевыми облаками, а температура воздуха сохранится ниже нормы, прогнозируют синоптики.
Тарифы на отопление в Баложи Кекавского края вырастут более чем на 60%, следует из публикаций официальных источников.
Латвийский Робин Гуд, сердцеед, щедрый любовник, грабитель и детоубийца, король вечеринок, тихий, прилежный работник, человек, который в одиночку ограбил поезд и шесть лет скрывался у всех на глазах. Все это об Ансисе Каупенсе - неуловимом грабителе с большой дороги, которого за 19 убийств и 30 ограблений повесили майской ночью 1927 года.
За рубежом:
В Москве в Колонном зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. На церемонию пришли тысячи людей, среди них Алла Пугачева и Дмитрий Медведев.
В субботу, 3 сентября, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подумывает об отставке. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.
Как жить во время войны, можно ли радоваться, когда кто-то страдает, и как война изменила людей в целом - об этом и не только RUS TVNET рассказала известный украинский психолог Вера Романова.
Вопреки заявлениям о том, что начиная с субботы, 3 сентября, после трехдневного перерыва по газопроводу "Северный поток" вновь будет поступать газ, транспортировка голубого топлива не возобновится.
Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг в пятницу, 2 сентября, предсказал, что активные боевые действия в Украине закончатся примерно через два месяца, после чего война станет статичной.
По меньшей мере восемь российских олигархов покончили жизнь самоубийством или погибли в результате несчастных случаев с конца января. Шесть из них были связаны с двумя крупнейшими российскими энергетическими компаниями, сообщает CNN.
С начала боевых действий на украинской земле, с 24 февраля этого года, в Эстонию из России прибыло почти 46 770 украинских военных беженцев. В последние месяцы эстонским пограничникам все чаще приходилось препятствовать прибытию военных беженцев из России.
Интересное чтиво:
На этой неделе в интернете стало вирусным видео, на котором легендарный чешский футболист Павел Недвед, выступавший за "Ювентус", развлекается в компании трёх полуголых девушек, одну из которых он трогает за грудь. Половина комментаторов обрушились на полузащитника с обвинениями, остальные же решили его защитить.
Популярная российская актриса с латвийскими корнями Агата Муцениеце поделилась в соцсетях фотографиями с прогулки по Старой Риге.
Наступила осень, идут дожди, а значит - время собирать грибы. Не забыли ли вы, как выглядят и называются те из них, которые чаще всего попадают в корзинку грибника? Давайте проверим!
В конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева.
Светская обозревательница и блогер Божена Рынска ведет открытое материнство, то и дело, показывая в социальных сетях новорожденную дочь и рассказывая о своих буднях и правилах в роли матери. С 24 февраля она в соцсетях публикует антивоенные высказывания, критикуя нападение России на Украину.
Этот день настал! Российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид и певец Михаил Шуфутинский выпустили совместный сингл под названием "Третье сентября".
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