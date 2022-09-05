Цыплят по осени считают. С какими результатами бизнес-инкубатор в Даугавпилсе завершает первую пятилетку

И тут же добавляет: "Это хорошая программа, и она действительно работает, и молодым предпринимателям нужно ею пользоваться".
Мир у ваших ног. И кризис не мешает
Зелч говорит, что ни энергетический кризис, ни любой другой не должны быть помехой для старта бизнеса.
"Всегда надо учитывать ситуацию, что
могут расти цены, может быть инфляция, повышение налогов и так далее. Но предприниматель на то и предприниматель, что должен учесть все риски",
- объясняет он и начинает перечислять тех, кто успешно запустился в пандемию.
"К примеру, вот был ковид. У нас одна из компаний производит вигвамы для детей. Все пошло еще лучше, чем до пандемии. Почему? Родители с детьми сидят дома. Дети сходят с ума от того, что никуда не ходят. Им всегда нравилось строить штабики из табуреток и одеял. И тут родители решают - "А давай купим им такой складной вигвам, чтобы они там играли". Вот и выросло", - рассказывает он.
Видео: RUS TVNET в Даугавпилсе
Другой предприниматель запустил производство лакомства для собак из творога: "Опять же, люди сидят дома, некоторые из них одинокие. Им хочется какой-то компании. Можно приобрести домашнее животное, а потом - почему бы не угостить его чем-нибудь?".
При этом Андрей признает, что бизнесу сейчас непросто: "Сейчас война - страшно. Осенью может вернуться ковид. К этому подключается нынешняя инфляция. Кто-то говорит о росте процентных ставок. Энергоресурсы дорожают, топливо дорожает. Ну страшно. Все страшно".
В то же время всегда есть вторая чаша весов: "Например, почему Латгалия? У нас все достаточно мобильно, достаточно развитая инфраструктура, большой город, достаточно населения. У нас может быть дешевле рабочая сила или логистика".
"Главное - эту экономику сложить у себя в голове или в Экселе", - заключает он. И вот тут может помочь его инкубатор.
RUS TVNET пообщался с Андреем Зелчем в процессе работы над проектом "Даугавпилс: лучше, чем в столице".
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