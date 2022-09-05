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Цыплят по осени считают. С какими результатами бизнес-инкубатор в Даугавпилсе завершает первую пятилетку

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Цыплят по осени считают. С какими результатами бизнес-инкубатор в Даугавпилсе завершает первую пятилетку
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Андрей Зелч, руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора
Андрей Зелч, руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора Фото: Juris Lisovs / TVNET

"Я всегда люблю конкретные цифры, чтобы потом не было упреков, что говорим красиво, а результата нет", - говорит Андрей Зелч, руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора, и начинает загибать пальцы.

За прошлый год через инкубатор прошло около 30 участников.

Они достигли оборота в 12 миллионов евро.

Из них 10 миллионов заработали на экспорте.

Создали около 50 рабочих мест в Латгалии.

Заплатили налогов на 2,5 миллиона.

"По-моему, неплохой показатель для начинающих компаний и региона в целом", - говорит Зелч.

На все это инкубатор потратил 300 тысяч евро грантовых денег.

"Экономика очевидна - мы потратили сильно меньше, чем государству в итоге вернулось. Плюс это экспорт. Значит, деньги извне приходят к нам", - говорит Зелч.

Все это он со своей командой - старшими проектными руководителями Иветой Карабешкой и Еленой Деделе - уже пять лет делают в регионе, который в Латвии считается депрессивным и малопригодным для бизнеса.

"Меня радует, что наше население больше не объединяет мысль, что скоро все уедут, все будет плохо и так далее, - говорит руководитель инкубатора.

- Конечно, если лежать на диване и читать комментарии в интернете, будет достаточно депрессивно. Но это и в Риге будет довольно депрессивно, и везде.

Слово "инкубатор" я впервые узнал из советского детского рассказа "Веселая семейка" - там пионеры решили вырастить цыплят, для чего построили некое мягкое, теплое и уютное помещение".

Зелч отмечает, что они для предпринимателей строят такое же "гнездо".

"У нас здесь тоже очень уютное, теплое и мягкое место для начинающих предпринимателей. Здесь о них подумают, вырастят более серьезных бизнесменов", - говорит он.

Как высиживают цыплят?

Бизнес-инкубаторы помогают потенциальному предпринимателю реализовать новую идею. В Даугавпилсе инкубатор находится в обычном офисном помещении с рабочими столами, компьютерами и кухней, людей в котором - то густо, то пусто.

В Даугавпилсском бизнес-инкубаторе
В Даугавпилсском бизнес-инкубаторе Фото: Juris Lisovs / TVNET

Железной "обязаловки" по ежедневному посещению инкубатора нет, вместе молодые предприниматели собираются на мероприятия (воркшопы, семинары, бранчи и неформальные мероприятия), встречи и лекции, а раз в два месяца каждый из них проходит индивидуальное собеседование.

Одна из основ работы в инкубаторе - обмен опытом - как между инкубируемыми и управляющими, так и друг с другом: в интернет-группе можно задать вопрос и услышать мнение остальных участников. Специалисты приглашаются в инкубатор по мере необходимости и актуальности - будь то вопросы о цифровых продажах, создании бренда и пр.

"Молодой предприниматель полгода работает, чтобы решить - он продолжает заниматься идеей, регистрирует компанию, становится коммерсантом или, быть может, видоизменяет свою идею, выбирает другую или отказывается", - рассказывает Зелч.

Это называется прединкубацией.

После ее прохождения можно попасть в основной инкубатор. Это четырехлетняя программа, во время которой уже доступны не только консультации, но и финансовая помощь для начала бизнеса - гранты, которые могут выдать на услуги, сырье или приобретение оборудования.

"Когда предприниматель больше не нуждается в нашей поддержке или прошло четыре года - мы с ним расстаемся", - говорит Зелч.

Дополнительная задача инкубатора - создать сообщество молодых бизнесменов для обмена опытом и помощи друг другу. "Мы создаем круг людей, которые вдохновляют, дадут совет, потому что один в поле не воин", - рассказывает Зелч. В Латвии 12 инкубаторов, и сейчас в их сети уже больше 2000 предпринимателей. "Возможно, что большинство вопросов, которые встанут перед новыми коммерсантами, кто-то уже решил. Просто свяжитесь с коллегой и обсудите вопрос", - говорит Зелч.

Кто такой "идеальный цыпленок"

Андрей рисует портрет идеального "цыпленка": "Это самостоятельный предприниматель, который не отбросил идею, продолжает ею заниматься и улучшает свои показатели".

Кандидатов в "цыплята" через прединкубатор в Даугавпилсе прошло около 150 человек или компаний. В основную программу попали около 60 начинающих бизнесменов, и Зелч отмечает, что эта пропорция - вполне здоровая. Отказ от идеи иногда оказывается лучшим решением.

Старший проектный руководитель бизнес-инкубатора в Даугавпилсе Елена Деделе
Старший проектный руководитель бизнес-инкубатора в Даугавпилсе Елена Деделе Фото: Juris Lisovs /TVNET

"Бывает, девушка сидит в декрете и решает производить детское питание или одежду. Но этому может помешать собственный маленький ребенок, - рассказывает Андрей. - У кого-то могут упасть розовые очки, и он поймет, что это не так просто, как казалось. Таких случаев - примерно половина на половину".

Но как узнать, в какой вы половине и когда вам лучше попробовать свой бизнес?

"Я во всех интервью говорю -

если у человека есть идея создавать бизнес, то, может, не надо откладывать и ждать лучшего времени? Оно не наступит,

- говорит Зелч. - У одних причина - неправильный возраст, слишком молодой или слишком старый. Тогда вопрос: а правильный возраст - какой? Для других - не лучший момент. Сначала надо ребенка воспитать, ну и так далее. Не надо ждать особого случая - если человек готов заниматься, нужно просто каждый день делать это".

"Чем отличается человек с бизнесом от человека без бизнеса? Первый что-то сделал, а второй, видимо, еще нет. Пожелание у меня всегда одно: если хотите - делайте. Помощь найдется".

А что, если у меня плохая идея для бизнеса?

Андрей рассказывает, что в его инкубаторе большая часть бизнесов не являются суперуникальными: это производство продуктов питания или одежды.

"В каждом регионе своя специфика, - рассказывает Андрей. - В Валмиере много проектов, связанных с информацией, коммуникацией и технологиями. В Елгавском инкубаторе ребята больше ориентируются на сферу продуктов питания. Может, это из-за близости сельхозуниверситета".

Тем не менее свою продукцию новые компании из Даугавпилса экспортируют и в Соединенные Штаты, и в Новую Зеландию, и в Таиланд, не говоря уже о Европе.

"Очень многие из успешных коммерсантов, которых мы поддерживаем - это часто далеко не уникальный бизнес. Тогда у многих может возникнуть вопрос: "А почему это был не я? Раз могут они, почему не можем мы?" - продолжает Зелч.

За несколько лет были и высокотехнологичные компании, в частности компания FeNiCoGd, которая занимается неразрушающим контролем металлоконструкций - то есть проверками, которые не повреждают целостность сложных металлических объектов.

Игорь Салдугей, один из основателей этого бизнеса, говорит, что работа в инкубаторе была очень важным фактором успешного старта его бизнеса. С одной стороны, им дали недостающие знания и навыки управления, с другой - сделали это без лишней бюрократии и помогая с бумажной волокитой.

"Это, конечно, очень сильная команда и мощнейший инструмент для таких, как мы, - резюмирует он. - Мы получили оттуда все, что нам обещали".

И тут же добавляет: "Это хорошая программа, и она действительно работает, и молодым предпринимателям нужно ею пользоваться".

Мир у ваших ног. И кризис не мешает

Зелч говорит, что ни энергетический кризис, ни любой другой не должны быть помехой для старта бизнеса.

"Всегда надо учитывать ситуацию, что

могут расти цены, может быть инфляция, повышение налогов и так далее. Но предприниматель на то и предприниматель, что должен учесть все риски",

- объясняет он и начинает перечислять тех, кто успешно запустился в пандемию.

"К примеру, вот был ковид. У нас одна из компаний производит вигвамы для детей. Все пошло еще лучше, чем до пандемии. Почему? Родители с детьми сидят дома. Дети сходят с ума от того, что никуда не ходят. Им всегда нравилось строить штабики из табуреток и одеял. И тут родители решают - "А давай купим им такой складной вигвам, чтобы они там играли". Вот и выросло", - рассказывает он.

Видео: RUS TVNET в Даугавпилсе

Другой предприниматель запустил производство лакомства для собак из творога: "Опять же, люди сидят дома, некоторые из них одинокие. Им хочется какой-то компании. Можно приобрести домашнее животное, а потом - почему бы не угостить его чем-нибудь?".

При этом Андрей признает, что бизнесу сейчас непросто: "Сейчас война - страшно. Осенью может вернуться ковид. К этому подключается нынешняя инфляция. Кто-то говорит о росте процентных ставок. Энергоресурсы дорожают, топливо дорожает. Ну страшно. Все страшно".

В то же время всегда есть вторая чаша весов: "Например, почему Латгалия? У нас все достаточно мобильно, достаточно развитая инфраструктура, большой город, достаточно населения. У нас может быть дешевле рабочая сила или логистика".

"Главное - эту экономику сложить у себя в голове или в Экселе", - заключает он. И вот тут может помочь его инкубатор.

RUS TVNET пообщался с Андреем Зелчем в процессе работы над проектом "Даугавпилс: лучше, чем в столице".

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