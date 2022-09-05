Цыплят по осени считают. С какими результатами бизнес-инкубатор в Даугавпилсе завершает первую пятилетку

А что, если у меня плохая идея для бизнеса?

Андрей рассказывает, что в его инкубаторе большая часть бизнесов не являются суперуникальными: это производство продуктов питания или одежды.

"В каждом регионе своя специфика, - рассказывает Андрей. - В Валмиере много проектов, связанных с информацией, коммуникацией и технологиями. В Елгавском инкубаторе ребята больше ориентируются на сферу продуктов питания. Может, это из-за близости сельхозуниверситета".

Тем не менее свою продукцию новые компании из Даугавпилса экспортируют и в Соединенные Штаты, и в Новую Зеландию, и в Таиланд, не говоря уже о Европе.

"Очень многие из успешных коммерсантов, которых мы поддерживаем - это часто далеко не уникальный бизнес. Тогда у многих может возникнуть вопрос: "А почему это был не я? Раз могут они, почему не можем мы?" - продолжает Зелч.

За несколько лет были и высокотехнологичные компании, в частности компания FeNiCoGd, которая занимается неразрушающим контролем металлоконструкций - то есть проверками, которые не повреждают целостность сложных металлических объектов.

Игорь Салдугей, один из основателей этого бизнеса, говорит, что работа в инкубаторе была очень важным фактором успешного старта его бизнеса. С одной стороны, им дали недостающие знания и навыки управления, с другой - сделали это без лишней бюрократии и помогая с бумажной волокитой.