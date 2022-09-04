Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж за своего коллегу Михаила Самойлова. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.
Латвийская волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж
Латвийская волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж
"Я очень счастлива. Хотим сказать спасибо всей команде, которая работала, чтобы сделать эту свадьбу просто идеальной, правда идеальной", - написала Анастасия в сторис.
Напомним, совсем недавно Кравченока вместе со своей напарницей Тиной Граудиней во второй раз стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.
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