Латвийская волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж

"Я очень счастлива. Хотим сказать спасибо всей команде, которая работала, чтобы сделать эту свадьбу просто идеальной, правда идеальной", - написала Анастасия в сторис.

Напомним, совсем недавно Кравченока вместе со своей напарницей Тиной Граудиней во второй раз стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.