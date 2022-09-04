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Латвийская волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж

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Латвийская волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж
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Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж за своего коллегу Михаила Самойлова. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.

"Я очень счастлива. Хотим сказать спасибо всей команде, которая работала, чтобы сделать эту свадьбу просто идеальной, правда идеальной", - написала Анастасия в сторис.

Напомним, совсем недавно Кравченока вместе со своей напарницей Тиной Граудиней во второй раз стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.

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