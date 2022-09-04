Вс, 4.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Прогноз синоптиков: какой будет новая неделя?

rus.tvnet.lv/LETA
Прогноз синоптиков: какой будет новая неделя?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Zane Bitere/LETA

На следующей неделе погода в Латвии в основном будет определяться северным антициклоном, поэтому, согласно последним прогнозам погоды, осадков будет меньше, но и тепло, скорее всего, не вернется.

Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, в понедельник на отдельных участках побережья еще ожидаются ливни. Более значительные осадки еще возможны в среду. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью преимущественно понизится до +1...+7 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -1 градуса, чуть более теплая погода сохранится на побережье. В ночь на среду на несколько градусов теплее станет по всей стране.

Галерея: Осень в Латвии

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13..+19 градусов.

В конце следующей недели Латвии может достигнуть циклон, который принесет более теплый и влажный воздух.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх