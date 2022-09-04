Прогноз синоптиков: какой будет новая неделя?

Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, в понедельник на отдельных участках побережья еще ожидаются ливни. Более значительные осадки еще возможны в среду. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью преимущественно понизится до +1...+7 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -1 градуса, чуть более теплая погода сохранится на побережье. В ночь на среду на несколько градусов теплее станет по всей стране.

Галерея: Осень в Латвии

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13..+19 градусов.

В конце следующей недели Латвии может достигнуть циклон, который принесет более теплый и влажный воздух.