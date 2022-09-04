В связи с ростом расходов на отопление, электроэнергию и утилизацию отходов Рижскому самоуправлению в этом году потребуются дополнительно 5,3 млн евро, сообщили в Рижской думе.
Для оплаты отопления Риге не хватает еще 5,3 млн евро
На эти цели из городского бюджета выделено 32,4 млн евро. Однако текущие оценки показывают, что на указанные цели потребуется 37,5 млн евро.
Еще более суровая картина открывается в прогнозах платежей на следующий год.
По текущим подсчетам, на покрытие указанных расходов муниципальных учреждений в следующем году потребуется 43,3 млн евро. С учетом самого негативного сценария развития ситуации и более высоких затрат на энергоносители эта сумма оценивается в 67,2 млн евро.
Как ранее рассказал мэр Риги Мартиньш Стакис, весной самоуправление не вносило поправки в бюджет, предвидя увеличение расходов. С учетом того, что доходы муниципального бюджета выросли, внесение поправок запланировано на осень, когда также будет принято решение о выделении дополнительных средств в связи с увеличением энергозатрат.
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