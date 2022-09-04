Опрос: какой кредит для латвийцев самый "неудобный"?

При этом 13% респондентов опроса указали, что им было бы крайне неловко брать кредит на покупку нового или подержанного автомобиля. А 10% отметили, что чувствуют себя так же, если им приходится занимать деньги, чтобы подготовить ребенка к школе.

Еще 10% респондентов заявили, что им неудобно брать деньги в долг, если они нужны для поддержания здоровья, например, на посещение врача, а 9% отметили ремонт дома как причину, из-за которой они почувствовали бы себя некомфортно, если бы им пришлось просить кредит на эту цель.

24% респондентов не могли дать ответа, а 2% указали другие причины.

Опрос населения был проведен в августе 2022 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija среди 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.