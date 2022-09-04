Главное за 4 сентября ⟩ Падение цен на нефть, реакции на демонтаж памятника и Церковная горка

ЗАЭС потеряла связь с последней основной линией электропередачи, но электроэнергия продолжает поступать в сеть через резервную линию, сообщает МАГАТЭ.

Цены на нефть значительно упали на фоне новостей о том, что Запад и Иран могут вскоре заключить ядерную сделку. Это, в свою очередь, позволит снять ряд санкций против Ирана, в том числе допустить попадание сырой нефти из страны на нефтяной рынок. Оправданны ли ожидания мира относительно более дешевой нефти?

Российский комик Александр Гудков может получить штраф или пять лет тюремного заключения за пародийный клип "Я узкий" на композицию певца SHAMAN "Я русский", сообщает "Мойка78".

Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин творчески отреагировал в соцсетях на оскорбления депутата Госдумы РФ Виталия Милонова в свой адрес.

Путешественник из Юго-Восточной Эстонии добрался до Украины, но, вероятно, это его последняя остановка. Все из-за устройства, которое он носит с собой.

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Тридцатилетние Олеся и Денис сейчас живут в Риге. В марте этого года они приехали в Латвию из Украины - бежали от войны. Олеся - украинка из Винницкой области, Денис - латвиец из Даугавпилса.