Завтра нас ждет первый осенний понедельник. А сегодня мы рассказываем вам о самых актуальных новостях за воскресенье, 4 сентября.
Главное за 4 сентября ⟩ Падение цен на нефть, реакции на демонтаж памятника и Церковная горка
Новости Латвии:
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга признает, что Латвия должна укреплять свою готовность и возможности, живя с таким соседом, как Россия. В интервью Латвийскому телевидению экс-президент заявила, что путинская Россия - позор для всего русского народа.
Зритель передачи Zebra интересуется, кто из участников дорожного движения прав, если происходит ДТП при развороте автомобиля.
На следующей неделе погода в Латвии в основном будет определяться северным антициклоном, поэтому, согласно последним прогнозам метеорологов, осадков будет меньше, но и тепло, скорее всего, не вернется.
Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченока вышла замуж за своего коллегу Михаила Самойлова. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.
3 сентября, в день, когда в русскоязычном сообществе главенствует мем про одноименный хит Михаила Шуфутинского, в "Арена Рига" с аншлагом выступила группа Bermudu Divstūris.
За рубежом:
В результате взрыва, прогремевшего в ночь на 29 июля в колонии в Еленовке под Донецком, погибли более 50 украинских военнопленных. Киев и Москва, как обычно, обвиняют в случившемся друг друга. Криминалисты и эксперты в области вооружений, с которыми поговорили корреспонденты Би-би-си, объяснили, почему российская версия обстоятельств трагедии не соответствует действительности.
ЗАЭС потеряла связь с последней основной линией электропередачи, но электроэнергия продолжает поступать в сеть через резервную линию, сообщает МАГАТЭ.
Цены на нефть значительно упали на фоне новостей о том, что Запад и Иран могут вскоре заключить ядерную сделку. Это, в свою очередь, позволит снять ряд санкций против Ирана, в том числе допустить попадание сырой нефти из страны на нефтяной рынок. Оправданны ли ожидания мира относительно более дешевой нефти?
Российский комик Александр Гудков может получить штраф или пять лет тюремного заключения за пародийный клип "Я узкий" на композицию певца SHAMAN "Я русский", сообщает "Мойка78".
Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин творчески отреагировал в соцсетях на оскорбления депутата Госдумы РФ Виталия Милонова в свой адрес.
Путешественник из Юго-Восточной Эстонии добрался до Украины, но, вероятно, это его последняя остановка. Все из-за устройства, которое он носит с собой.
Интересное чтиво:
Тридцатилетние Олеся и Денис сейчас живут в Риге. В марте этого года они приехали в Латвию из Украины - бежали от войны. Олеся - украинка из Винницкой области, Денис - латвиец из Даугавпилса.
В третьем эпизоде сезона "Кто вам платит?/Дебаты" депутат Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!") и полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Игорь Раев ("Объединенный список") подискутировали о том, можно ли создать в Латвии единое общество и как на это повлияет демонтаж памятника в Пардаугаве.
В четверг днем, 25 августа, латвийское общество наконец достигло катарсиса, которого оно ждало с момента восстановления независимости. Многие следили за происходящим. К видеотрансляциям на различных каналах присоединились тысячи человек. В трамвае номер 1 в направлении Иманты из нескольких смартфонов можно было услышать гипнотический стук техники, которая демонтировала памятник. Момент падения памятника был патриотически воодушевляющим или нес чувство справедливости для большей части общества, которое общается на латышском языке. Между тем часть русскоязычной общественности могла обидеться на снос этого памятника.
В интервью Би-би-си первая леди Украины призвала Запад продолжать поддерживать ее страну в борьбе с напавшей Россией несмотря на экономический кризис и выразила надежду, что жертвы войны не будут забыты.
Храмовая, или Церковная, горка - уникальный символ Даугавпилса, олицетворяющий многонациональность и многоконфессиональность города. Вид храмов четырех христианских конфессий, расположенных рядом друг с другом, восхищает гостей города, для них по Церковной горке даже создана специальная экскурсия. Много ли вы знаете о ее истории?
Индустрия красоты оказалась одной из самых пострадавших сфер во время пандемии. После волн коронавируса и режимов самоизоляции восстановились далеко не все. Энергетический кризис, высокая инфляция, и в частности быстрый рост цен на расходные материалы, влияют как на работников индустрии красоты, так и на потребительские привычки клиентов. Что сейчас происходит в бьюти-индустрии? Профессиональный уход останется естественной потребностью или перейдет в категорию роскоши?
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