Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 27-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ Осечка "Валмиеры", которой не воспользовались "Рига" и РФШ
27-й тур начался с выездной победы "Тукумса" над юрмальским "Спартаком" - 2:1. В первом тайме хозяева дважды отправили мяч в сетку - на 14-й минуте Ярослав Терехов забил в собственные ворота, а 10 минут спустя бразилец Лео Гаучо восстановил равновесие на табло.
Казалось, что матч так и закончится вничью, но "Тукумс" сумел одержать победу, причём забив два мяча в самой концовке встречи. На 90-й минуте Ингарс Стуглис вывел гостей вперёд, а на второй добавленной минуте Кристиан Каушелис установил окончательный счёт.
Лидер чемпионата "Валмиера" у себя дома неожиданно потеряла очки в матче с "Лиепаей" - 0:1. Единственный гол на 87-й минуте забил Эдуард Тиденберг. Отметим, что за 20 минут до конца основного времени команды остались вдесятером - после конфликта с поля были удалены Даниель Балодис и Ноа Торибио.
Осечкой "Валмиеры" не воспользовались её ближайшие преследователи - РФШ и "Рига", которые свой совместный матч свели вничью - 1:1.
В первом тайме преимущество было на стороне гостей, которые сначала проверили на прочность штангу ворот Павла Штейнбора, а за несколько минут до перерыва вышли вперёд после ошибки игроков РФШ - автором гола стал Дуглас Аурелиу.
На 57-й минуте Эмерсон счёт сравнял. Как оказалось позже, это был последний забитый мяч в этой встрече, хоть обе команды и имели возможность отличиться. В самом конце матча Мохамед Уада увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды, но это не помогло РФШ добиться желанной победы.
В заключительном воскресном матче "Метта" на выезде одержала победу над "Тукумсом" (3:0), которая позволила команде подняться с последнего места турнирной таблицы. Голами в составе рижан отметились Ингарс Пулис и Бруно Мелнис, оформивший дубль.
Это первая почти за 4 месяца победа "Метты" в чемпионате. В последний раз команда побеждала 6 мая в домашнем матче против "Тукумса" (3:2).
Завершился 27-й тур матчем на стадионе "Сконто", в котором "Ауда" одержала победу над "Даугавпилсом". Голами в составе победителей отметились Уссейну Нианг и Владимир Степанов.
После 27 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 64 очка. На втором месте располагается "Рига" (60), а замыкает тройку лучших РФШ (57). Далее идут "Лиепая" (53), "Ауда" (44), "Даугавпилс" (27), "Тукумс" (26), "Метта", (18), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (17).
В 28-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 10-12 сентября, "Даугавпилс" на своём поле сыграет с "Тукумсом", "Ауда" с "Меттой", "Валмиера" с "Ригой", "Супер Нова" с "Лиепаей", а РФШ со "Спартаком".
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