ВИДЕО ⟩ Осечка "Валмиеры", которой не воспользовались "Рига" и РФШ

На 57-й минуте Эмерсон счёт сравнял. Как оказалось позже, это был последний забитый мяч в этой встрече, хоть обе команды и имели возможность отличиться. В самом конце матча Мохамед Уада увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды, но это не помогло РФШ добиться желанной победы.

В заключительном воскресном матче "Метта" на выезде одержала победу над "Тукумсом" (3:0), которая позволила команде подняться с последнего места турнирной таблицы. Голами в составе рижан отметились Ингарс Пулис и Бруно Мелнис, оформивший дубль.

Это первая почти за 4 месяца победа "Метты" в чемпионате. В последний раз команда побеждала 6 мая в домашнем матче против "Тукумса" (3:2).

Завершился 27-й тур матчем на стадионе "Сконто", в котором "Ауда" одержала победу над "Даугавпилсом". Голами в составе победителей отметились Уссейну Нианг и Владимир Степанов.

После 27 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 64 очка. На втором месте располагается "Рига" (60), а замыкает тройку лучших РФШ (57). Далее идут "Лиепая" (53), "Ауда" (44), "Даугавпилс" (27), "Тукумс" (26), "Метта", (18), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (17).

В 28-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 10-12 сентября, "Даугавпилс" на своём поле сыграет с "Тукумсом", "Ауда" с "Меттой", "Валмиера" с "Ригой", "Супер Нова" с "Лиепаей", а РФШ со "Спартаком".