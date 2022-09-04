У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет

A Swedish rescue helicopter and a SAR aircraft are approaching the crash site. pic.twitter.com/YGK43KCjNH — Aerospace Intelligence (@space_osint) September 4, 2022

По просьбе Латвии на работы по поиску места аварии и спасению был направлен вертолет литовских воздушных сил, сообщил представитель ВВС Литвы. Представители служб управления воздушным сообщением и спасательных служб Латвии сразу не были доступны, сообщает Reuters.

Позже Латвия объявила, что тоже направила на место происшествия корабли.

"Наши суда на пути в место, где произошла авария самолета", - сказала представитель Военно-морских сил Латвии Лива Вейта.

В настоящее время на месте потенциальной аварии в Балтийском море также находится вертолет спасателей Швеции.

Шведские СМИ сообщают, что спасательному вертолету Швеции удалось заметить пятно, похожее на масло, и обломки, но в кабине пилотов нет ни одного человека. В настоящее время известно, что в спасательной операции участвовали также Национальные вооруженные силы Латвии с поисково-спасательным судном KA-14 Astra.

По данным сайта MarineTraffic, на место аварии был направлен паром Stena Line, который шел из Вентспилса в Швецию.

ВИДЕО: Момент аварии самолета (сайт FlightRadar24)

Plane OEFGR just crashed in the Baltic sea pic.twitter.com/EWwP0XkZJg — Bruce Warren (@Bruce__Warren) September 4, 2022