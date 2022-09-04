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У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет

Дополнено в 22:20
rus.tvnet.lv
У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: mountainpix/shutterstock.com

В воскресенье вечером истребители НАТО поднялись, чтобы следить за самолетом Cessna, который летел над Балтийским морем у побережья Латвии, сообщает агентство Reuters. Неофициальная информация свидетельствует о том, что самолет упал недалеко от берегов Латвии.

Морская администрация Швеции в воскресенье вечером сообщила СМИ, что частный самолет может потерпеть крушение у берегов Готланда.

Истребители поднялись с аэропорта миссии Балтийской воздушной полиции НАТО в Амари, Эстония, агентству Reuters рассказал представитель ВВС Литвы. Более подробные комментарии представитель Литвы пока не дал.

Зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 вылетел из города Херес на юге Испании, сообщает сайт FlightRadar24. Изначально планировалось, что он сядет в Кельне.

По информации, имеющейся в распоряжении немецкой газеты Bild, в самолете находились мужчина, женщина и две их дочки.

Самолет дважды повернул к Парижу и Кельну, а затем направился прямо к Балтийскому морю, минуя шведский остров Готланд. В 19:37 по латвийскому времени на сайте отслеживания полетов было указано, что самолет быстро теряет скорость и высоту.

"Мы выяснили, что самолет разбился (в море) на северо-западе от города Вентспилс в Латвии, - сказал представитель спасательной службы Швеции. - Он исчез с радаров".

По просьбе Латвии на работы по поиску места аварии и спасению был направлен вертолет литовских воздушных сил, сообщил представитель ВВС Литвы. Представители служб управления воздушным сообщением и спасательных служб Латвии сразу не были доступны, сообщает Reuters. 

Позже Латвия объявила, что тоже направила на место происшествия корабли.

"Наши суда на пути в место, где произошла авария самолета", - сказала представитель Военно-морских сил Латвии Лива Вейта.

В настоящее время на месте потенциальной аварии в Балтийском море также находится вертолет спасателей Швеции.

Шведские СМИ сообщают, что спасательному вертолету Швеции удалось заметить пятно, похожее на масло, и обломки, но в кабине пилотов нет ни одного человека. В настоящее время известно, что в спасательной операции участвовали также Национальные вооруженные силы Латвии с поисково-спасательным судном KA-14 Astra.

По данным сайта MarineTraffic, на место аварии был направлен паром Stena Line, который шел из Вентспилса в Швецию.

ВИДЕО: Момент аварии самолета (сайт FlightRadar24)

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