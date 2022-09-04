В воскресенье вечером истребители НАТО поднялись, чтобы следить за самолетом Cessna, который летел над Балтийским морем у побережья Латвии, сообщает агентство Reuters. Неофициальная информация свидетельствует о том, что самолет упал недалеко от берегов Латвии.
У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет
Морская администрация Швеции в воскресенье вечером сообщила СМИ, что частный самолет может потерпеть крушение у берегов Готланда.
Истребители поднялись с аэропорта миссии Балтийской воздушной полиции НАТО в Амари, Эстония, агентству Reuters рассказал представитель ВВС Литвы. Более подробные комментарии представитель Литвы пока не дал.
BREAKING: Small plane flying near Sweden failed to land in Germany, not responding to hails pic.twitter.com/CZkC3qCI5i— BNO News (@BNONews) September 4, 2022
Зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 вылетел из города Херес на юге Испании, сообщает сайт FlightRadar24. Изначально планировалось, что он сядет в Кельне.
По информации, имеющейся в распоряжении немецкой газеты Bild, в самолете находились мужчина, женщина и две их дочки.
Самолет дважды повернул к Парижу и Кельну, а затем направился прямо к Балтийскому морю, минуя шведский остров Готланд. В 19:37 по латвийскому времени на сайте отслеживания полетов было указано, что самолет быстро теряет скорость и высоту.
"Мы выяснили, что самолет разбился (в море) на северо-западе от города Вентспилс в Латвии, - сказал представитель спасательной службы Швеции. - Он исчез с радаров".
Ughh what's going on 😔 pic.twitter.com/caud0VbIul— Alan ☘️ (@AlanM_82_) September 4, 2022
A Swedish rescue helicopter and a SAR aircraft are approaching the crash site. pic.twitter.com/YGK43KCjNH— Aerospace Intelligence (@space_osint) September 4, 2022
По просьбе Латвии на работы по поиску места аварии и спасению был направлен вертолет литовских воздушных сил, сообщил представитель ВВС Литвы. Представители служб управления воздушным сообщением и спасательных служб Латвии сразу не были доступны, сообщает Reuters.
Позже Латвия объявила, что тоже направила на место происшествия корабли.
"Наши суда на пути в место, где произошла авария самолета", - сказала представитель Военно-морских сил Латвии Лива Вейта.
В настоящее время на месте потенциальной аварии в Балтийском море также находится вертолет спасателей Швеции.
Шведские СМИ сообщают, что спасательному вертолету Швеции удалось заметить пятно, похожее на масло, и обломки, но в кабине пилотов нет ни одного человека. В настоящее время известно, что в спасательной операции участвовали также Национальные вооруженные силы Латвии с поисково-спасательным судном KA-14 Astra.
По данным сайта MarineTraffic, на место аварии был направлен паром Stena Line, который шел из Вентспилса в Швецию.
ВИДЕО: Момент аварии самолета (сайт FlightRadar24)
Plane OEFGR just crashed in the Baltic sea pic.twitter.com/EWwP0XkZJg— Bruce Warren (@Bruce__Warren) September 4, 2022
September 4, 2022
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