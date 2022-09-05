Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете мер на сумму 65 млрд евро на борьбу с последствиями энергетического кризиса. Эти деньги пойдут на компенсацию жителям Германии резкого роста цен на электроэнергию. Это уже третий пакет помощи, одобренный правительством.
Германия выделит 65 млрд евро на компенсацию цен на электричество
Переговоры внутри правящей коалиции о принятии очередного пакета финансовой помощи продлились 18 часов и закончились утром в воскресенье. В результате коалиция договорилась о разовых выплатах наиболее уязвимым слоям населения и налоговых льготах для энергоемких предприятий.
Цены на энергоносители в Европе и мире начали быстро расти в прошлом году, а в начале этого, с вторжением России в Украину, получили новый толчок. В ответ на развязанную войну Евросоюз резко ограничил поставки российских энергоносителей, запретив импорт угля из России, а также сильно ограничив поставки нефти и газа.
Российский государственный концерн "Газпром", в свою очередь, уже сам прекратил поставки в ряд стран ЕС и значительно снизил объем экспорта газа в некоторые другие страны, в частности в Германию.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на это заявил, что больше не считает Россию надежным партнёром в поставках энергоносителей.
"Россия под руководством Путина стала нарушителем контрактов и уже давно не выполняет обязательства по ним. То, что работало даже во времена холодной войны, больше не действует. Россия больше не является надежным партнером в поставках энергоносителей", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции Социал-демократической партии Германии, "Союза-90"/"Зеленых" и Свободной демократической партии, которую они провели по итогам переговоров.
Странам Евросоюза сейчас приходится решать одновременно две проблемы - искать альтернативных поставщиков и источники энергии и думать, как спасти население от космических счетов за электроэнергию и газ.
Выделенные правительством Германии 65 млрд евро, в частности, пойдут на разовые выплаты пенсионерам, льготникам и студентам.
Так, студенты получат единовременную выплату в размере 200 евро, пенсионеры - 300 евро. Планируется также увеличение пособия на детей: с начала 2023 года на первого и второго ребенка будет выплачиваться на 18 евро в месяц больше.
Кроме того, правительство установит своего рода потолок цены на минимальный необходимый объем электроэнергии: предполагается, что частные домохозяйства смогут получать определенное количество электроэнергии по сниженной цене, а за расход электричества сверх нормы люди уже должны будут платить по новой цене.
Около 9 тыс. энергоемких предприятий получат налоговые льготы на общую сумму 1,7 млрд евро.
Правящая коалиция также решила ввести налог на сверхприбыль крупных энергетических корпораций, которую они получают из-за взлетевших розничных цен на энергию.
В сумме с последним пакетом общие расходы Германии на преодоление последствий энергетического кризиса уже составляют почти 100 млрд евро. Для сравнения - на поддержание экономики Германии на плаву во время коронавирусной пандемии правительство потратило 300 млрд евро.
На следующей неделе, 9 сентября, министры энергетики стран ЕС обсудят совместные меры, которые позволили бы Евросоюзу смягчить последствия роста цен на энергоносители.