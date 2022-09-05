Германия выделит 65 млрд евро на компенсацию цен на электричество

Переговоры внутри правящей коалиции о принятии очередного пакета финансовой помощи продлились 18 часов и закончились утром в воскресенье. В результате коалиция договорилась о разовых выплатах наиболее уязвимым слоям населения и налоговых льготах для энергоемких предприятий.

Цены на энергоносители в Европе и мире начали быстро расти в прошлом году, а в начале этого, с вторжением России в Украину, получили новый толчок. В ответ на развязанную войну Евросоюз резко ограничил поставки российских энергоносителей, запретив импорт угля из России, а также сильно ограничив поставки нефти и газа.

Российский государственный концерн "Газпром", в свою очередь, уже сам прекратил поставки в ряд стран ЕС и значительно снизил объем экспорта газа в некоторые другие страны, в частности в Германию.

Энергетический кризис вынудил Германию возвращать к использованию угольные энергостанции Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на это заявил, что больше не считает Россию надежным партнёром в поставках энергоносителей.