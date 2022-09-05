Прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 сентября: "Не зануди ближнего своего!"

Хотите нравиться? Будьте скромны и полезны, многого не требуйте, но много делайте.

Будьте скромны и полезны, многого не требуйте, но много делайте. Хотите очаровать собеседника? Расскажите о скидках и распродажах, покажите знание статей из секретиков "как прожить на 1000 руб. в месяц и не завыть".

Расскажите о скидках и распродажах, покажите знание статей из секретиков "как прожить на 1000 руб. в месяц и не завыть". Хотите выглядеть сексуально? Долой рюши, да здравствуют практичные джинсы-водолазки.

Люди называют это рациональным подходом, умеренностью, надежностью (здравствуй, скукотаааа!).

Хотя кому-то вполне возможно понравится отдых от африканских страстей и страданий.

Ну вот еще трин Солнца к Урану к воскресенью немного раскрепостит и добавит воспоминаний о молодых годах и желания "встряхнуться".