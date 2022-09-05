"Венера, мать наша, меняет знак, переходя в Деву. И это создает новый фон всему происходящему. Критически-практический крен в сторону цинизма и эмоциональной холодности", - так охарактеризовала известный астролог Василиса Володина предстоящую неделю и дала полезные советы.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 сентября: "Не зануди ближнего своего!"
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 сентября: "Не зануди ближнего своего!"
- Хотите нравиться? Будьте скромны и полезны, многого не требуйте, но много делайте.
- Хотите очаровать собеседника? Расскажите о скидках и распродажах, покажите знание статей из секретиков "как прожить на 1000 руб. в месяц и не завыть".
- Хотите выглядеть сексуально? Долой рюши, да здравствуют практичные джинсы-водолазки.
Люди называют это рациональным подходом, умеренностью, надежностью (здравствуй, скукотаааа!).
Хотя кому-то вполне возможно понравится отдых от африканских страстей и страданий.
Ну вот еще трин Солнца к Урану к воскресенью немного раскрепостит и добавит воспоминаний о молодых годах и желания "встряхнуться".
По словам Василисы Володиной, девиз недели - не зануди ближнего своего, даже если ты 10 000 раз прав.
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