Начинается последняя сессия 13-го Сейма

Предыдущая - весенняя - сессия была закрыта незадолго до Лиго, но даже во время летнего перерыва парламент собрался на несколько внеочередных заседаний.

На осенней сессии Сейму предстоит принять или отвергнуть концептуально поддержанное правительством предложение о закреплении за терминалом сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте статуса объекта национальных интересов.

Полномочия 13-го Сейма заканчиваются на рубеже октября и ноября.