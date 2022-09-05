Сегодня начинается последняя сессия 13-го Сейма.
Начинается последняя сессия 13-го Сейма
Начинается последняя сессия 13-го Сейма
Предыдущая - весенняя - сессия была закрыта незадолго до Лиго, но даже во время летнего перерыва парламент собрался на несколько внеочередных заседаний.
На осенней сессии Сейму предстоит принять или отвергнуть концептуально поддержанное правительством предложение о закреплении за терминалом сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте статуса объекта национальных интересов.
Полномочия 13-го Сейма заканчиваются на рубеже октября и ноября.
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