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Начинается последняя сессия 13-го Сейма

rus.tvnet.lv/LETA
Начинается последняя сессия 13-го Сейма
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Цветы в зале заседаний Сейма
Цветы в зале заседаний Сейма Фото: Paula Čurkste/LETA

Сегодня начинается последняя сессия 13-го Сейма.

Предыдущая - весенняя - сессия была закрыта незадолго до Лиго, но даже во время летнего перерыва парламент собрался на несколько внеочередных заседаний.

На осенней сессии Сейму предстоит принять или отвергнуть концептуально поддержанное правительством предложение о закреплении за терминалом сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте статуса объекта национальных интересов.

Полномочия 13-го Сейма заканчиваются на рубеже октября и ноября.

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