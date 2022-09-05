За последние три дня в Латвии зарегистрирован 1441 новый случай Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние три дня выявлен 1441 новый случай Covid-19
Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет, он был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 552,8 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 6200 лабораторных тестов на Covid-19, 23,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 602 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 839 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 902 095 человек, умерли 5950 человек.
Госпитализации
За выходные дни число пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось со 192 до 203 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За выходные дни госпитализировано 34 пациента с Covid-19, выписаны 20 человек.
У 89 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 82 человек среднетяжелое течение заболевания, семь человек находятся в тяжелом состоянии.
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