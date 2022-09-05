За последние три дня выявлен 1441 новый случай Covid-19

Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет, он был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 552,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6200 лабораторных тестов на Covid-19, 23,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 602 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 839 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 902 095 человек, умерли 5950 человек.

Госпитализации

За выходные дни число пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось со 192 до 203 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За выходные дни госпитализировано 34 пациента с Covid-19, выписаны 20 человек.

У 89 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 82 человек среднетяжелое течение заболевания, семь человек находятся в тяжелом состоянии.