Генерал США в отставке: Нужно быть готовыми, что Россия перестанет существовать в нынешнем виде

"Я считаю, что военные цели США в связи с этим конфликтом должны включать в себя "деимпериализацию" России", - заявил в воскресенье в Twitter Ходжес, высказываясь по поводу российско-украинской войны.

"Мне кажется, мы видим начало конца той России, как она выглядит сегодня. Нам нужно быть готовыми к этому... мы не были готовы к концу СССР", - указал генерал.

Таким образом Ходжес прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера во время визита в Грузию.

"Империалистические войны" России против соседних государств не начались в Украине, они произошли в Грузии, и "мы не можем забывать, что Россия по-прежнему в Грузии", - цитирует слова Уолкера портал Agenda Georgia.

"Люди сейчас сконцентрировались на Украине, но российские империалистические войны против соседей начались не в Украине, а здесь, в Грузии, в 2008 году. Россия оккупировала часть Молдовы. Сейчас они грубее всего в Украине, захватывают больше украинской территории, но это все одна целая часть. Мы не можем забывать, что Россия по-прежнему здесь", - сказал грузинским журналистам Уолкер.