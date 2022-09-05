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В ДТП в Лузнаве погиб водитель BMW

rus.tvnet.lv/LETA
В ДТП в Лузнаве погиб водитель BMW
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Автомобиль после аварии. Иллюстративное фото
Автомобиль после аварии. Иллюстративное фото Фото: saravuth/shutterstock

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в которых один человек погиб и 15 пострадали, сообщили в Государственной полиции.

Вчера около 6 часов утра в Лузнавской волости Резекненского края водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель автомобиля скончался на месте аварии.

В момент управления автомобилем в нетрезвом виде полиция вчера задержала 17 водителей. В связи с превышением скорости было составлено 184 протокола.

В общей сложности за истекшие сутки полиция составила 375 протоколов о нарушении различных правил дорожного движения.

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