Зеленский: ВСУ освободили еще три населенных пункта

"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области — освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон - благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства",

- сказал Зеленский, не уточнив, о каких именно населенных пунктах идет речь.

Судя по всему, речь в том числе идет об освобождении села Озерное в Донецкой области.

Галерея: Война в Украине. Август 2022 года

Накануне солдаты Нацгвардии опубликовали записанное в этом селе видео, сообщив о его освобождении.

В Херсонской области украинские силы освободили Высокополье.

"Верю, что флаг Украины и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей", - сказал Зеленский.

В ночь на 29 августа в Украине началось контрнаступление, которое некоторые военные аналитики считают самым масштабным ответом на вторжение России с начала войны.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.