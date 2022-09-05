Сборная Турции по баскетболу заявила о нападении грузинских полицейских на команду

Сборная Грузии в воскресенье в Тбилиси победила турков во втором овертайме матча группового этапа со счётом 88:83.

Незадолго до конца встречи Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе ввязались в потасовку после фола грузина на форварде "Филадельфии". Оба игрока были дисквалифицированы, однако, как утверждают представители сборной Турции, после этого Коркмаз подвергся нападению в подтрибунном помещении не только со стороны грузинских баскетболистов, но и полицейского.

"Когда Фуркан Коркмаз шёл по коридору к раздевалкам с нашим тренером, игроки сборной Грузии напали на него вместе с удалённым игроком (Дуда Санадзе), в нападении участвовала и полиция. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось начать драться с ними", - приводит Eurohoops слова вице-президент Федерации баскетбола Турции Омера Онана.

По словам журналиста BeIN Sports Turkiye Исмаила Сенола, трое грузинских игроков, которые напали на Коркмаза в подтрибунном помещении - это Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и сам Санадзе.

Онан отметил, что в случае, если Международная федерация баскетбола (FIBA) не отреагирует на инцидент, Турция покинет турнир. Также турки подали официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

Чемпионат Европы по баскетболу стартовал 1 сентября. Турнир проходит в Германии, Грузии, Чехии и Италии.