В Добельском крае из-за бутылки мужчина ударил продавщицу магазина ножом в шею

Вечером 30 августа в волости Ауру в магазин зашел мужчина 1982 года рождения. Осмотрев товары на полках торгового места, он дождался, пока из магазина выйдут другие покупатели, и пошел в направлении кассы. Продавщица заговорила с мужчиной и затем заметила у него в руках нож, которым он нанес удар ей в шею, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Продавщице удалось выбежать из магазина и добежать до своего дома, находящегося неподалеку. Близкие женщины незамедлительно вызвали Службу неотложной медицинской помощи, сотрудники которой проинформировали о случившемся и Госполицию.

В свою очередь мужчина за это время взял с полки магазина бутылку алкоголя и ушел.

Вскоре сотрудники полиции выяснили его личность и, осуществляя оперативные розыскные мероприятия, примерно через полчаса после произошедшего по подозрению в совершении преступления задержали возможного нападавшего.

В выдохе мужчины было констатировано 3,96 промилле алкоголя.

В свою очередь продавщицу медики доставили в медучреждение, угрозы для ее жизни больше нет.

Начат уголовный процесс по факту попытки убийства. Суд применил к подозреваемому меру пресечения - заключение под стражу.

Мужчина ранее уже был судим.