Медведев выбыл с US Open. Россиянин потеряет статус первой ракетки мира

В матче 1/8 финала он проиграл австралийцу Нику Кирьосу - 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. Медведев (1-й номер рейтинга) 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. 27-летний Кирьос (25-й номер рейтинга) также подал 20 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Это четвёртое поражение россиянина в пяти матчах против Кирьоса.

За выход в полуфинал Кирьос сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым (31-й номер рейтинга), который победил испанца Пабло Карреньо-Буста (12-й номер рейтинга).

Таким образом, 26-летний Медведев не смог защитить очки, заработанные год назад на US Open, когда он стал победителем турнира. В новой версии мирового рейтинга он уступит первое место. На него претендуют испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также норвежец Каспер Рууд.

US Open-2022 продлится до 11 сентября.