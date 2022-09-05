Рижский центр поддержки жителей Украины начинает работу в новых помещениях

Центр поддержки расположился на нескольких этажах здания на улице Амату, 4, куда клиентам будет легко добраться на лифте. Новое здание также намного более удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.

На улице Амату, 4, будут предоставляться почти все государственные и муниципальные услуги, которые были доступны на улице Калькю, 1. Муниципальные служащие продолжат регистрацию граждан Украины, в центре так же можно будет записывать детей в учебные заведения Риги и получать социальную помощь.

Гражданские лица Украины по-прежнему смогут оформлять и получать в центре визы - в отделении Управления по делам гражданства и миграции, а Государственная пожарно-спасательная служба продолжит оказывать помощь в вопросах размещения.

Как и прежде, Государственное агентство занятости будет предоставлять консультации по вопросам трудоустройства, а получить информацию по вопросам здравоохранения можно будет в кабинете Государственной службы здравоохранения, кроме того, украинским беженцам будут доступны консультации психолога.

Продолжит работу на улице Амату, 4, и ООО Rīgas satiksme, которое занимается изготовлением персонализированных э-талонов для граждан Украины. Поддержку мирным жителям Украины продолжат оказывать и негосударственные организации Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") и Skalbes.

Государственное агентство социального страхования приняло решение не продолжать работу на улице Амату, 4.