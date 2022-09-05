Суд аннулировал лицензию "Новой газеты" по иску Роскомнадзора

Два иска

Было подано два иска, говорила Би-би-си представитель "Новой газеты" Надежда Прусенкова. Сначала было назначено заседание по иску об отзыве регистрации СМИ у сайта газеты www.novayagazeta.ru.

"Сайт они лишают регистрации после двух предупреждений от Роскомнадзора, которые мы получили в марте перед тем, как "Новая газета" приостановила свою работу. Иллюзий по поводу отечественного судопроизводства мы не имеем, но в суд пойдем", - говорила Прусенкова.

Второй иск - об отзыве свидетельства о регистрации печатного издания. Как и другой, он был зарегистрирован в Басманном суде Москвы.

"Новая газета" в военных условиях

Московская редакция "Новой газеты" вскоре после начала российского вторжения в Украину прекратила работу, в том числе - как и другие СМИ - из-за вступившей в силу уголовной статьи о "фейках" о российской армии. Кроме того, у газеты было два предупреждения, что является основанием для закрытия СМИ.

Позже часть журналистов издания создали за границей проект "Новая газета. Европа".