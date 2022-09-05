В целях экономии энергоресурсов Министерство энергетики Литвы предлагает снизить температуру в помещениях, а также снизить максимально разрешенную скорость движения по автомагистралям 130 км в час на период до четырех месяцев.
Как Литва будет экономить энергоресурсы: снижение температуры, ограничения скорости, удаленная работа
Это предусмотрено в подготовленном министерством плане мероприятий по энергосбережению, который также включает финансирование и рекомендации для частного бизнеса и населения.
В отопительный сезон предлагается снизить температуру внутри помещений до 19 градусов, а летом повысить температуру кондиционера до 27 градусов, а в зданиях бюджетной сферы отключить горячую воду.
Кроме того, предлагается разрешить сотрудникам работать удаленно по пятницам и понедельникам - таким образом можно будет четыре дня подряд снижать температуру отопления в помещениях до 17 градусов.
Также предлагается ограничить скоростной режим на автомагистралях до 110 км в час еще на два месяца - с октября по май. Такая скорость теперь действует с ноября по март.
План будет представлен правительству в среду.
По предварительным расчетам, при росте цен на энергоносители и отсутствии мер расходы государства только на тепло и электроэнергию могут достичь в этом году 250 млн евро. По данным Имущественного банка (Turto bankas), в 2021 году они составили 98 млн евро.
Планируется, что благодаря реализации плана государство сможет ежегодно экономить около 140-160 ГВтч энергии или около 50 млн евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!