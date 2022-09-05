Предприятие розничной торговли Rimi Latvia со вторника, 6 сентября, до 31 декабря этого года снизит цены на 100 самых востребованных товаров, сообщили в Rimi Latvia.
Сеть супермаркетов снижает и фиксирует цены на самые востребованные продукты
Программа введена с целью оказать поддержку жителям Латвии в осенне-зимний сезон, когда с учетом стремительного роста инфляции значительно увеличатся обычные расходы домохозяйств.
В ассортименте товаров на первом этапе снижения и фиксации цены 90% составят наиболее востребованные продукты питания, остальные 10% - предметы гигиены первой необходимости.
Председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс отметил, что в связи с ростом инфляции Rimi ежедневно получает десятки заявлений от партнеров по сотрудничеству относительно увеличения себестоимости продукции и цен на продукцию, что также сказывается на предложении магазинов, и эксперты прогнозируют, что рост издержек на рынке продолжится. С другой стороны, тенденции поведения покупателей показывают, что люди все активнее пересматривают не только свой ежедневный выбор продуктов, но и количество потребляемой пищи.
После первого месяца действия программы планируется обобщить мнения покупателей о том, какие еще товары необходимы в их ежедневной покупательской корзине, чтобы уточнить и дополнить предложение.
В зависимости от ситуации на рынке и реакции покупателей будет оцениваться возможность продолжения фиксации цен на отдельные группы товаров и в начале будущего года.
Как сообщалось, компания Rimi Latvia в прошлом году работала с оборотом в 1,015 млрд евро, что на 7,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия увеличилась на 20,8% и составила 36,745 млн евро.
Rimi Latvia зарегистрирована в январе 1992 года, ее основной капитал составляет 5 млн евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированное в Швеции предприятие Rimi Baltic.
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