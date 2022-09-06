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Фото ⟩ На фасаде "Останкино" Пугачевой оставили новое оскорбительное послание

rus.tvnet.lv
На фасаде "Останкино" Пугачевой оставили новое оскорбительное послание
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Кадр из видео

Несколько дней назад на фасаде телецентра "Останкино" в Москве появилась вторая оскорбительная надпись в адрес Аллы Пугачевой. Предыдущая была замечена в мае 2022 года, пишет Telegram-канал "ЧТД".

"Алла, где мужа прое*ала?" - такое послание к Пугачевой появилось на днях на фасаде "Останкино". Telegram-канал "ЧТД" сообщает, что видео опубликовала Кристина Потупчик, известная по своей давней работе на Кремль.

В мае 2022 года на фасаде телецентра "Останкино" в Москве появилась первая оскорбительная надпись в адрес Аллы Пугачевой. 31 мая Примадонна прервала молчание в соцсетях. Она разместила короткий видеоролик с подписью: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!".

Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Кадр из видео

Ранее пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит.

Напомним, Максим Галкин после начала войны неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Алла Пугачева же никаких публичных заявлений на эту тему не делала.

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