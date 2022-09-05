Государственное агентство занятости (ГАЗ) призывает латвийцев не попадаться на удочку мошенников, которые предлагают выплатить пособия на школьников по случаю нового учебного года.
Мошенники обещают пособия по случаю начала школы
Мошенники обещают пособия по случаю начала школы
В ГАЗ поступают сообщения о том, что мошенники звонят людям и предлагают выплатить такие пособия от имени учреждения.
ГАЗ подчеркивает, что подобные пособия не выплачивает, и призывает людей остерегаться мошенников, не разглашая им свои личные данные.
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