"Хоть у кого-то все хорошо": Лайма Вайкуле поделилась новым видео

Вайкуле разместила видео из своего сада. На нем французский бульдог звезды стоит в фонтане во дворе ее особняка. Очевидно, что четвероногому другу артистки происходящее нравится.

"Хоть у кого-то все хорошо", - подписала это видео знаменитость.

Напомним, 27 августа на традиционном празднике юрмальского микрорайона Каугури Лайма Вайкуле спела несколько песен на латышском языке, а также порадовала зрителей исполнением легендарных и всеми любимых композиций Раймонда Паулса "Вернисаж" и "Листья желтые" на русском.

Ранее, 21 августа, в кинотеатре Splendid Palace прошло специальное мероприятие кинофестиваля "Балтийская жемчужина" - творческая встреча кинорежиссера Кирилла Серебренникова и премьера фильма "Жена Чайковского". По наблюдениям RUS TVNET, событие вызвало ажиотаж среди публики - так, например, среди гостей мероприятия были замечены Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.