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Видео ⟩ Полиция нашла человека, который в центре Риги угрожал оружием

rus.tvnet.lv
Полиция нашла человека, который в центре Риги угрожал оружием
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Разыскиваемый мужчина.
Разыскиваемый мужчина. Фото: ekrānuzņēmums no Rīgas Pašvaldības policijas video

В Рижской муниципальной полиции начат административный процесс по поводу агрессивного поведения, направленного против других лиц. Выясненные обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 25 августа этого года около 18:30 недалеко от Рижского международного автовокзала машину подателя заявления пытался подрезать автомобиль Maybach, а пострадавший его не пропустил.

Через минуту агрессор вылез из машины и стал угрожать подателю заявления, вытаскивая из сумки оружие, но, увидев, что вокруг много людей, убрал его обратно в сумку и напал на пострадавшего, ударив его ногой.

Агрессивный мужчина несколько раз кричал: "Что ты делаешь?!". Автор видео после этого запечатлел, что нападавший перемещался на автомашине с российскими номерными знаками.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. 

Представители муниципальной полиции позже заявили, что машина была замечена и остановлена на улице Кр. Валдемара.

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