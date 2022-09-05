Видео ⟩ Полиция нашла человека, который в центре Риги угрожал оружием

Через минуту агрессор вылез из машины и стал угрожать подателю заявления, вытаскивая из сумки оружие, но, увидев, что вокруг много людей, убрал его обратно в сумку и напал на пострадавшего, ударив его ногой.

Агрессивный мужчина несколько раз кричал: "Что ты делаешь?!". Автор видео после этого запечатлел, что нападавший перемещался на автомашине с российскими номерными знаками.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Представители муниципальной полиции позже заявили, что машина была замечена и остановлена на улице Кр. Валдемара.

Paldies @Valsts_policija par atbalstu. Pirms brīža Valdemāra ielā automašīna tika pamanīta un apturēta. https://t.co/rkbR4yzxxT — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) September 5, 2022