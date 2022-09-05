В Рижской муниципальной полиции начат административный процесс по поводу агрессивного поведения, направленного против других лиц. Выясненные обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 25 августа этого года около 18:30 недалеко от Рижского международного автовокзала машину подателя заявления пытался подрезать автомобиль Maybach, а пострадавший его не пропустил.
Видео ⟩ Полиция нашла человека, который в центре Риги угрожал оружием
Через минуту агрессор вылез из машины и стал угрожать подателю заявления, вытаскивая из сумки оружие, но, увидев, что вокруг много людей, убрал его обратно в сумку и напал на пострадавшего, ударив его ногой.
Агрессивный мужчина несколько раз кричал: "Что ты делаешь?!". Автор видео после этого запечатлел, что нападавший перемещался на автомашине с российскими номерными знаками.
Пострадавший обратился с заявлением в полицию.
Представители муниципальной полиции позже заявили, что машина была замечена и остановлена на улице Кр. Валдемара.
Paldies @Valsts_policija par atbalstu. Pirms brīža Valdemāra ielā automašīna tika pamanīta un apturēta. https://t.co/rkbR4yzxxT— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) September 5, 2022
Vatņiku @Valsts_policija paņēma pie dziesmas. Varbūt @Valsts_policija varētu nomomentēt? pic.twitter.com/3OAmdI4Ni9— Ainis Sproģis 🇱🇻♥️🇺🇦🇵🇱 (@ainissprogis) September 5, 2022
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