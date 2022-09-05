Рижская муниципальная полиция призывает распознать агрессора, который вечером 25 августа напал на человека и даже угрожал оружием.
Видео ⟩ Полиция просит опознать человека, который в центре Риги угрожал оружием
В Рижской муниципальной полиции начат административный процесс по поводу агрессивного поведения, направленного на других лиц.
Выясненные обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 25 августа этого года около 18:30 недалеко Рижского международного автовокзала машину подателя заявления пытался подрезать автомобиль Maybach, а пострадавший его не пропустил.
Через минуту агрессор вылез из машины и стал угрожать подателю заявления, вытаскивая из сумки оружие, но, увидев, что вокруг много людей, положил его обратно в сумку и напал на пострадавшего, ударив его ногой.
Агрессивный мужчина несколько раз кричал: "Что ты делаешь". Автор видео после этого запечатлел, что агрессивный мужчина перемещался на автомашине с российскими номерными знаками.
Позже пострадавший обратился с заявлением в полицию. Учитывая обстоятельства произошедшего, необходимо идентифицировать мужчину с видео.
Если узнаешь этого человека, полиция просит позвонить по телефону 67181192 или 22005810 по рабочим дням с 7:30 до 16:00 или в любое время суток - 110.
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