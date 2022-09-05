Главное за 5 сентября ⟩ Разбившийся самолет, демонтаж бассейна и приговор Сафронова

Новости Латвии:

К утру понедельника спасателям не удалось найти ни одного человека из самолета, который вечером в воскресенье разбился в Балтийском море недалеко от Вентспилса, рассказал начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил (НВС) Петерис Суббота в интервью программе ТВ3 "900 секунд".

Президент Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо, сообщил сегодня президент после встречи с руководством парламентских фракций.

В Пардаугаве, в парке Победы, начался демонтаж бассейна памятника, заметило агентство LETA.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как автобус Rīgas satiksme наезжает на камень, который после этого отлетает в окно кафе, рикошетит и попадает в люк того же автобуса.

В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как водитель такси Bolt нагло нарушает правила дорожного движения и угрожает безопасности жителей.