В Балтийском море разбился самолет, а журналист Иван Сафронов получил 22 года тюрьмы. Об этих и других новостях читайте в нашем дайджесте за 5 сентября.
Главное за 5 сентября ⟩ Разбившийся самолет, демонтаж бассейна и приговор Сафронова
Новости Латвии:
К утру понедельника спасателям не удалось найти ни одного человека из самолета, который вечером в воскресенье разбился в Балтийском море недалеко от Вентспилса, рассказал начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил (НВС) Петерис Суббота в интервью программе ТВ3 "900 секунд".
Президент Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо, сообщил сегодня президент после встречи с руководством парламентских фракций.
В Пардаугаве, в парке Победы, начался демонтаж бассейна памятника, заметило агентство LETA.
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как автобус Rīgas satiksme наезжает на камень, который после этого отлетает в окно кафе, рикошетит и попадает в люк того же автобуса.
В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как водитель такси Bolt нагло нарушает правила дорожного движения и угрожает безопасности жителей.
С понедельника, 5 сентября, меняется время работы торгово-развлекательных центров Akropole Alfa и Akropole Rīga - в дальнейшем большинство магазинов и мест оказания услуг будут открыты с 10:00 до 21:00. При этом график работы таких мест торговли и оказания услуг, как продовольственные супермаркеты, отдельные рестораны и кафе, спортивные клубы и кинотеатры, в настоящее время остается без изменений.
Предприятие розничной торговли Rimi Latvia со вторника, 6 сентября, до 31 декабря этого года снизит цены на 100 самых востребованных товаров, сообщили в Rimi Latvia.
На улице Миера в Риге создан своеобразный "островок" для пешеходов, размещение которого вызывает у жителей ряд вопросов. Непонятны также пешеходный переход и дорожные знаки на соответственном участке улицы, сообщает передача Zebra.
За рубежом:
Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана Элизабет Трасс - 47-летняя деятельница партии тори, которая хочет, чтобы ее считали новой "железной леди", обещает снизить налоги и призывает остановить Путина.
В понедельник российский суд присудил 22 года тюрьмы журналисту Ивану Сафронову.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова угрожает погромами в зданиях дипмиссии Эстонии в России. Подчиненная Сергея Лаврова резко высказалась в ответ на рассуждения главы МИД Эстонии о булыжниках, которые могли бы взять в руки россияне, лишенные возможности посещать страны ЕС.
Российская теннисистка Дарья Касаткина дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, как она справлялась с травлей после своего каминг-аута, а также о выступлениях под нейтральным флагом на международных соревнованиях.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит, передает "Медуза".
Интересное чтиво:
Программа Союза зеленых и крестьян - это не план развития страны и даже не сборник слишком хорошо звучащих обещаний. Это манифест расплывчатых фраз, которые создают ощущение благостности; но как только ты пытаешься ощутить под ними крепкую опору, нога вязнет в липком облаке "способствуем", "поддержим" и "содействуем".
"Быть, например, геем, стоит гораздо дороже, чем быть гетеросексуальным человеком", - считает журналистка Рита Рудуша - одна из героинь 4-серийного документального фильма TVNET Grupa "Зона (не)толерантности".
"Я всегда люблю конкретные цифры, чтобы потом не было упреков, что говорим красиво, а результата нет", - говорит Андрей Зелч, руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора, и начинает загибать пальцы.
- За прошлый год через инкубатор прошло около 30 участников.
- Они достигли оборота в 12 миллионов евро.
- Из них 10 миллионов заработали на экспорте.
- Создали около 50 рабочих мест в Латгалии.
- Заплатили налогов на 2,5 миллиона.
"По-моему, неплохой показатель для начинающих компаний и региона в целом", - говорит Зелч.
Генерал армии США в отставке Бен Ходжес, занимавший должность командующего европейской армией США, считает, что Соединенным Штатам нужно быть готовыми к тому, что Россия в ее нынешнем виде перестанет существовать.
Эстонско-российский режиссер Алексей Шипулин рассказал Rus.Postimees о прочтении путинских мемов, рискованной работе с каналом "Культура" над фильмом о Юрии Лотмане, мерах по борьбе с хулиганством и других особенностях сотрудничества с федеральными каналами в России.
3 сентября в Москве прошла церемония прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Проститься с известным политиком пришли и многие звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.
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