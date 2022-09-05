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Главное за 5 сентября ⟩ Разбившийся самолет, демонтаж бассейна и приговор Сафронова

rus.tvnet.lv
Разбившийся самолет, демонтаж бассейна и приговор Сафронова
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Иван Сафронов в зале суда.
Иван Сафронов в зале суда. Фото: AP/Moscow City Court

В Балтийском море разбился самолет, а журналист Иван Сафронов получил 22 года тюрьмы. Об этих и других новостях читайте в нашем дайджесте за 5 сентября.

Новости Латвии:

К утру понедельника спасателям не удалось найти ни одного человека из самолета, который вечером в воскресенье разбился в Балтийском море недалеко от Вентспилса, рассказал начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил (НВС) Петерис Суббота в интервью программе ТВ3 "900 секунд".

Президент Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо, сообщил сегодня президент после встречи с руководством парламентских фракций.

В Пардаугаве, в парке Победы, начался демонтаж бассейна памятника, заметило агентство LETA.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как автобус Rīgas satiksme наезжает на камень, который после этого отлетает в окно кафе, рикошетит и попадает в люк того же автобуса.

В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как водитель такси Bolt нагло нарушает правила дорожного движения и угрожает безопасности жителей.

С понедельника, 5 сентября, меняется время работы торгово-развлекательных центров Akropole Alfa и Akropole Rīga - в дальнейшем большинство магазинов и мест оказания услуг будут открыты с 10:00 до 21:00. При этом график работы таких мест торговли и оказания услуг, как продовольственные супермаркеты, отдельные рестораны и кафе, спортивные клубы и кинотеатры, в настоящее время остается без изменений.

Предприятие розничной торговли Rimi Latvia со вторника, 6 сентября, до 31 декабря этого года снизит цены на 100 самых востребованных товаров, сообщили в Rimi Latvia.

На улице Миера в Риге создан своеобразный "островок" для пешеходов, размещение которого вызывает у жителей ряд вопросов. Непонятны также пешеходный переход и дорожные знаки на соответственном участке улицы, сообщает передача Zebra.

За рубежом:

Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана Элизабет Трасс - 47-летняя деятельница партии тори, которая хочет, чтобы ее считали новой "железной леди", обещает снизить налоги и призывает остановить Путина.

В понедельник российский суд присудил 22 года тюрьмы журналисту Ивану Сафронову.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова угрожает погромами в зданиях дипмиссии Эстонии в России. Подчиненная Сергея Лаврова резко высказалась в ответ на рассуждения главы МИД Эстонии о булыжниках, которые могли бы взять в руки россияне, лишенные возможности посещать страны ЕС.

Российская теннисистка Дарья Касаткина дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, как она справлялась с травлей после своего каминг-аута, а также о выступлениях под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит, передает "Медуза".

Интересное чтиво:

Программа Союза зеленых и крестьян - это не план развития страны и даже не сборник слишком хорошо звучащих обещаний. Это манифест расплывчатых фраз, которые создают ощущение благостности; но как только ты пытаешься ощутить под ними крепкую опору, нога вязнет в липком облаке "способствуем", "поддержим" и "содействуем".

"Быть, например, геем, стоит гораздо дороже, чем быть гетеросексуальным человеком", - считает журналистка Рита Рудуша - одна из героинь 4-серийного документального фильма TVNET Grupa "Зона (не)толерантности".

"Я всегда люблю конкретные цифры, чтобы потом не было упреков, что говорим красиво, а результата нет", - говорит Андрей Зелч, руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора, и начинает загибать пальцы.

  • За прошлый год через инкубатор прошло около 30 участников.
  • Они достигли оборота в 12 миллионов евро.
  • Из них 10 миллионов заработали на экспорте.
  • Создали около 50 рабочих мест в Латгалии.
  • Заплатили налогов на 2,5 миллиона.

"По-моему, неплохой показатель для начинающих компаний и региона в целом", - говорит Зелч.

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес, занимавший должность командующего европейской армией США, считает, что Соединенным Штатам нужно быть готовыми к тому, что Россия в ее нынешнем виде перестанет существовать.

Эстонско-российский режиссер Алексей Шипулин рассказал Rus.Postimees о прочтении путинских мемов, рискованной работе с каналом "Культура" над фильмом о Юрии Лотмане, мерах по борьбе с хулиганством и других особенностях сотрудничества с федеральными каналами в России.

3 сентября в Москве прошла церемония прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Проститься с известным политиком пришли и многие звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.

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