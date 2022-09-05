Главное за 5 сентября ⟩ Разбившийся самолет, демонтаж бассейна и приговор Сафронову

Интересное чтиво:

Программа Союза зеленых и крестьян - это не план развития страны и даже не сборник слишком хорошо звучащих обещаний. Это манифест расплывчатых фраз, которые создают ощущение благостности; но как только ты пытаешься ощутить под ними крепкую опору, нога вязнет в липком облаке "способствуем", "поддержим" и "содействуем".

"Быть, например, геем, стоит гораздо дороже, чем быть гетеросексуальным человеком", - считает журналистка Рита Рудуша - одна из героинь 4-серийного документального фильма TVNET Grupa "Зона (не)толерантности".

"Я всегда люблю конкретные цифры, чтобы потом не было упреков, что говорим красиво, а результата нет", - говорит Андрей Зелч, руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора, и начинает загибать пальцы.

За прошлый год через инкубатор прошло около 30 участников .

. Они достигли оборота в 12 миллионов евро .

. Из них 10 миллионов заработали на экспорте.

Создали около 50 рабочих мест в Латгалии.

в Латгалии. Заплатили налогов на 2,5 миллиона.

"По-моему, неплохой показатель для начинающих компаний и региона в целом", - говорит Зелч.

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес, занимавший должность командующего европейской армией США, считает, что Соединенным Штатам нужно быть готовыми к тому, что Россия в ее нынешнем виде перестанет существовать.

Эстонско-российский режиссер Алексей Шипулин рассказал Rus.Postimees о прочтении путинских мемов, рискованной работе с каналом "Культура" над фильмом о Юрии Лотмане, мерах по борьбе с хулиганством и других особенностях сотрудничества с федеральными каналами в России.

3 сентября в Москве прошла церемония прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Проститься с известным политиком пришли и многие звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.