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За сутки выявлено 795 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

rus.tvnet.lv
За сутки выявлено 795 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
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Иллюстративное фото. Рига.
Иллюстративное фото. Рига. Фото: Zane Bitere/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 795 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Все трое не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 546,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3962 лабораторных теста на Covid-19, 20,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 336 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 459 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 902 890 человек, умерли 5953 человека.

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