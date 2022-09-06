За последние сутки в Латвии зарегистрировано 795 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 795 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
За сутки выявлено 795 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Все трое не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 546,4 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3962 лабораторных теста на Covid-19, 20,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 336 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 459 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 902 890 человек, умерли 5953 человека.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова