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Остановят соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Латвией и Беларусью

rus.tvnet.lv/LETA
Остановят соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Латвией и Беларусью
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Флаг Беларуси.
Флаг Беларуси. Фото: Shutterstock

Во вторник правительство приняло решение приостановить с 9 сентября этого года действие соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между правительствами Латвии и Беларусью.

Действие договора будет приостановлено до решения Кабинета министров о его возобновлении.

Как отмечает Министерство экономики, 21 апреля 2004 года в Минске было подписано соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между правительствами Латвии и Беларуси, целью которого является создание благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также расширение экономического и технологического сотрудничества, особенно в промышленности, в сфере туризма, транспорта, фармацевтики, сельского хозяйства, финансовых услуг, инвестиционной политики, технологий и инноваций и др.

В ответ на поддержку Беларуси российской военной агрессии и крупномасштабного вторжения на Украину, а также нарушения ею международного права комиссия Сейма по иностранным делам поставила вопрос о приостановке действия указанного соглашения.

В Минэкономики сообщили, что Министерству иностранных дел поручено подготовить и направить белорусской стороне уведомление о приостановке действия соглашения.

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