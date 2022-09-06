Остановят соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Латвией и Беларусью

Действие договора будет приостановлено до решения Кабинета министров о его возобновлении.

Как отмечает Министерство экономики, 21 апреля 2004 года в Минске было подписано соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между правительствами Латвии и Беларуси, целью которого является создание благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также расширение экономического и технологического сотрудничества, особенно в промышленности, в сфере туризма, транспорта, фармацевтики, сельского хозяйства, финансовых услуг, инвестиционной политики, технологий и инноваций и др.

В ответ на поддержку Беларуси российской военной агрессии и крупномасштабного вторжения на Украину, а также нарушения ею международного права комиссия Сейма по иностранным делам поставила вопрос о приостановке действия указанного соглашения.

В Минэкономики сообщили, что Министерству иностранных дел поручено подготовить и направить белорусской стороне уведомление о приостановке действия соглашения.