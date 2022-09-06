Австралийская модель Тай Эмери необычным образом отметила победу в дебютном поединке в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.
ВИДЕО ⟩ Австралийка показала грудь после дебютной победы в лиге кулачных боёв
Австралийка показала грудь после дебютной победы в лиге кулачных боёв
35-летняя Эмери в первом раунде победила нокаутом представительницу Таиланда Рунгарун Хунчай, после чего запрыгнула на канаты, прокричала что-то зрителям и обнажила грудь.
Зрители встретили данный поступок восторженным гулом, а комментатор боя сказал: "Интересное празднование. Такого я ещё не видел".
Стоит отметить, что Эмери есть что показать. В этом неоднократно убеждались 90 тысяч подписчиков австралийки в Instagram.
Тай Эмери подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC в 2021 году. До этого она провела два любительских боя в ММА и три поединка по тайскому боксу в Таиланде.
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