Правительство поддержало введение обязательной военной службы

Правительство поддержало введение VAD для мужчин от 18 до 27 лет и женщин добровольно с 2028 года, обеспечив максимально широкий призыв граждан в VAD, который обеспечит принцип равенства для граждан, чтобы те приняли участие в обороне государства.

Кроме того, министры поддержали предложенное в сообщении постепенное введение VAD с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.

Планируется, что министр обороны до конца сентября представит в Кабинет министров проекты нормативных актов, необходимые для введения VAD.

Законопроект предусматривает, что срок службы составит 11 месяцев в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.

Военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.

Как ранее сообщил министр обороны Артис Пабрикс, в первый год может быть призвано около 1000 человек. Призывы планируются два раза в год - 1 января и 1 июля.

Цель Минобороны - в течение пяти лет достичь, чтобы структура НВС в условиях военного времени достигала 50 000 человек, в том числе численность активных подразделений - 14 000, подразделений Земессардзе - 16 000, а военнослужащих запаса - 20 000 человек.