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На Лиепайском шоссе произошла авария, движение восстановлено

rus.tvnet.lv
На Лиепайском шоссе произошла авария, движение восстановлено
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Полицейский. Иллюстративное фото.
Полицейский. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Во вторник на Лиепайском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого какое-то время было заблокировано движение, а около 14:30 оно было восстановлено, ссылаясь на информацию, предоставленную Госполицией, в Twitter сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Информация LVC о происшествии была опубликована в 13:30.

Как уточняет LVC, ДТП произошло на 21-м километре Лиепайского шоссе (А9), у Тирели. На месте происшествия было полностью заблокировано сообщение, а позднее оно было восстановлено по одной полосе. В свою очередь, около 14:30 движение было полностью восстановлено.

Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной полиции Даце Калниня, дорожно-транспортное происшествие в этом месте произошло после 10:00. "Грузовик Volvo съехал с проезжей части и опрокинулся", - рассказала Калниня.

Она также подчеркнула, что водитель автомобиля в ДТП не получил травм.

Дорожно-транспортное происшествие на Лиепайском шоссе у Тирели
Дорожно-транспортное происшествие на Лиепайском шоссе у Тирели Фото: LVC

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