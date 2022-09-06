Во вторник на Лиепайском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого какое-то время было заблокировано движение, а около 14:30 оно было восстановлено, ссылаясь на информацию, предоставленную Госполицией, в Twitter сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
На Лиепайском шоссе произошла авария, движение восстановлено
На Лиепайском шоссе произошла авария, движение восстановлено
Информация LVC о происшествии была опубликована в 13:30.
Как уточняет LVC, ДТП произошло на 21-м километре Лиепайского шоссе (А9), у Тирели. На месте происшествия было полностью заблокировано сообщение, а позднее оно было восстановлено по одной полосе. В свою очередь, около 14:30 движение было полностью восстановлено.
Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной полиции Даце Калниня, дорожно-транспортное происшествие в этом месте произошло после 10:00. "Грузовик Volvo съехал с проезжей части и опрокинулся", - рассказала Калниня.
Она также подчеркнула, что водитель автомобиля в ДТП не получил травм.
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