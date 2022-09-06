На Лиепайском шоссе произошла авария, движение восстановлено

Информация LVC о происшествии была опубликована в 13:30.

Как уточняет LVC, ДТП произошло на 21-м километре Лиепайского шоссе (А9), у Тирели. На месте происшествия было полностью заблокировано сообщение, а позднее оно было восстановлено по одной полосе. В свою очередь, около 14:30 движение было полностью восстановлено.

Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной полиции Даце Калниня, дорожно-транспортное происшествие в этом месте произошло после 10:00. "Грузовик Volvo съехал с проезжей части и опрокинулся", - рассказала Калниня.

Она также подчеркнула, что водитель автомобиля в ДТП не получил травм.

Дорожно-транспортное происшествие на Лиепайском шоссе у Тирели Фото: LVC