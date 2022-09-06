Введение СГО, тарифы Latvijas gāze и интеграция украинцев на рынок труда. Что решило правительство?

В пресс-конференции принимали участие: Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр обороны Артис Пабрикс,

Министр экономики Илзе Индриксоне.

Видео: Запись пресс-конференции

Введение службы государственной обороны

Во вторник правительство заслушало информационный доклад и поддержало введение в Латвии службы государственной обороны (СГО).

Правительство поддержало введение СГО для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно с 2028 года.

Также министры поддержали предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.

Планируется, что до конца сентября министр обороны внесет в Кабинет министров проекты нормативных актов, необходимых для создания службы.

Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год.

Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.

Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.