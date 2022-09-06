Во вторник, 6 сентября, Кабинет министров принял решения по нескольким важным для общества вопросам, например, о введении службы государственной обороны (СГО) и способствованию интеграции украинских беженцев на рынок труда Латвии. После заседания прошла пресс-конференция, за ходом которой следил и RUS TVNET.
Введение СГО, тарифы Latvijas gāze и интеграция украинцев на рынок труда. Что решило правительство?
В пресс-конференции принимали участие:
- Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
- Министр обороны Артис Пабрикс,
- Министр экономики Илзе Индриксоне.
Видео: Запись пресс-конференции
Введение службы государственной обороны
Во вторник правительство заслушало информационный доклад и поддержало введение в Латвии службы государственной обороны (СГО).
Правительство поддержало введение СГО для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно с 2028 года.
Также министры поддержали предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.
Планируется, что до конца сентября министр обороны внесет в Кабинет министров проекты нормативных актов, необходимых для создания службы.
Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год.
Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.
Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!