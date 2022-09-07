Поединки Александра Усика - за титулы, Украину и Крым. Боксер рассказал про них в интервью Би-би-си

"Классно, когда ты побеждаешь. Думаю, это была такая небольшая мотивация для каждого из нас, - говорит Александр Усик о победе над Джошуа. - Сейчас, когда в нашей стране идут боевые действия, одной из моих целей было немного порадовать людей, чтобы они внутренне переключились и порадовались такой общей радости и победе Украины".

Эпизод с тем, как Джошуа выбросил пояса с ринга после поражения, Усик комментирует с пониманием: "Я не могу сказать, что его поведение было плохим. Оно было эмоциональным. Парень много работал, сменил тренерский штаб - и проиграл. Чаша перелилась, и он начал разговаривать. Но у меня на него нет злости. Тем более он потом с уважением сказал "Все нормально".

Он также считает, что для Джошуа это поражение не означает конец карьеры. "Проиграл человек, что тут такого? Это же не смерть. Это просто небольшая остановка, чтобы сделать какую-то домашнюю работу. Каждая тяжелая минута нашей жизни нам нужна, чтобы мы понимали, как дальше идти, как пытаться быть сильным, как не сдаваться".

По поводу своих карьерных целей Александр категоричен: "Я стану абсолютным чемпионом мира". Но произойдет это не в этом году, потому что даже если переговоры о бое с Фьюри и идут, не факт, что они завершатся до конца 2022-го.