Во вторник правительство все-таки договорилось о введении службы государственной обороны и усложнило условия выдачи виз гражданам России и Беларуси. Между тем, жителей Пурвциемса потрясло жестокое убийство парня, которое совершила группа из шести подростков. Рассказываем о самом главном за вторник, 6 сентября.
Главное за 6 сентября ⟩ Важные решения правительства, жестокое убийство в Пурвциемсе и цены на первые боровики
Новости Латвии:
Во вторник, 6 сентября, Кабинет министров принял решения по нескольким важным для общества вопросам, например, о введении службы государственной обороны (СГО) и тарифах Latvijas gāze. После заседания прошла пресс-конференция, за ходом которой следил и RUS TVNET.
28 августа этого года сотрудники Государственной полиции задержали шесть человек в связи с убийством мужчины, которое было совершено с особой жестокостью. В частности, на отдаленной нежилой территории в рижском микрорайоне Пурвциемс мужчину сильно избили, ограбили и подожгли, после чего он умер.
Государственная полиция установила хозяина собаки, которую на прошедших выходных живьем закопали на территории частной собственности, сообщили в Twitter стражи порядка. "В связи с произошедшим начат уголовный процесс, ведется расследование", - указали представители Государственной полиции.
В понедельник перед наступлением темноты в Балтийском море были найдены части человеческих тел, которые, возможно, являются останками людей, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета, сообщила специалист по связям с общественностью Морских сил Латвии (МСЛ) Лива Вейта.
Во вторник правительство заслушало информационный доклад и поддержало введение в Латвии службы государственной обороны (СГО). Также министры поддержали предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.
7 и 8 сентября в период с 8:00 до 20:00 в сотрудничестве с операторами мобильной связи во время учений будет проведено оповещение жителей Латвии с помощью СМС. Жителям будут отправлены сообщения от Sargs.lv с таким содержанием: "Внимание, проверка оповещения! Знай, как действовать в кризисной ситуации, и ознакомься с буклетом 72-часовой готовности на сайте www.sargs.lv/72h. Министерство обороны".
В пятницу, 2 сентября, в результате ДТП в стороне Кулдиги погиб мужчина. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении новостного портала Apollo.lv, в аварии погиб знаменитый местный тиктокер под псевдонимом Durklis (Дурклис). Несчастный случай произошел 2 сентября около 16:04 в Кулдигском крае в стороне Кабиле на третьем километре дороги Кулдига - Кабиле P-121. По предварительной информации, автомобиль Mazda 2, совершая обгон, столкнулся со встречным Mitsubishi L200.
В течение последней недели через границу в Россию пропускается гораздо меньшее количество легковых автомобилей. Российские пограничники также возмущены позицией своей страны, потому что из-за нее они должны проводить на границе несколько суток. В то же время латвийские учреждения уже думают о доступности питьевой воды и оборудовании навесов
Недавно в публичном пространстве активно обсуждались зарплаты депутатов Сейма. Многие были возмущены, что доходы отдельных слуг народа за неполные четыре года работы превысили 120 000 евро. И это не принимая во внимание компенсации, которые часто составляли более 20 тысяч евро. И, если вспомнить, что парламентарии в новом созыве получат повышение зарплат, возникает вопрос: не является ли оплата их труда слишком высокой?
Пока некоторые грибники в группах единомышленников рассуждают о том, не подошло ли к концу лучшее время для сбора даров леса, на Рижском центральном рынке появились "цари грибов" - белые грибы, или боровики.
На прошлой неделе в социальных сетях распространялось объявление о поиске попугая жако по имени Арчи - 20 августа он улетел из дома в Дрейлини, хозяева за его поимку обещали вознаграждение в размере 500 евро, однако даже такая большая сумма не помогла спасти птице жизнь. Как сообщила хозяйка Арчуши, попугай погиб.
За рубежом:
Во вторник, 6 сентября, Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом на пресс-конференции сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. "У граждан России не должно быть легкого доступа на территорию Евросоюза, и туризм в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией, - отметила она.
В королевской резиденции Балморал произошло важнейшее событие в политической жизни Великобритании. Уже бывший премьер-министр Борис Джонсон и новый лидер страны Лиз Трасс прибыли туда на встречу с королевой, которая официально приняла отставку прежнего и назначила нового премьера.
В Африке прошло первое судебное заседание по делу путешественников из Латвии Даниэля и Мары, которые 5 августа в Габоне на мотоцикле сбили женщину. По пути в больницу она скончалась. Портал Sejas связался с Даниэлем Везисом, который рассказал: "[25 августа] суд прошел неудачно, ждем повторного заседания суда 8 сентября".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается уходить с поста главы республики, несмотря на свои недавние заявления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Интересное чтиво:
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