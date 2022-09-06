Главное за 6 сентября ⟩ Важные решения правительства, жестокое убийство в Пурвциемсе и цены на первые боровики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается уходить с поста главы республики, несмотря на свои недавние заявления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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