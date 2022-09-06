Минсообщения: строительство Rail Baltica на вокзале и в аэропорту идет по плану

Во вторник на закрытой части заседания Кабинет министров ознакомился с информационным докладом о ходе реализации проекта Rail Baltica в Латвии во втором квартале 2022 года.

В настоящее время идет второй этап закупки строительных работ для строительства основной трассы Rail Baltica, что является важным шагом для начала запланированного на 2023 год строительства железнодорожной инфраструктуры за пределами Риги и ее окрестностей.

Завершены проектные работы на этапах Рижского центрального вокзала и Рижского аэропорта. С другой стороны, завершается проектирование приоритетного южного участка. В следующем году планируется начать строительство основной трассы на участке Миса - граница с Литвой, а также работы по строительству моста.

К 1 июня 2022 года Латвия освоила примерно треть средств, выделенных на проект, достигнув соглашения с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде о продлении заключенных соглашений о финансировании до 31 декабря 2024 года. Это позволит продолжить осваивать средства и снизить влияние пандемии Covid-19 и новой геополитической ситуации на ход реализации проекта.

Чтобы способствовать более быстрой реализации Rail Baltica, Латвия также ожидает дальнейшей поддержки со стороны Европейской комиссии. В рамках проекта рассматривались и другие источники привлечения финансовых ресурсов, в том числе Фонд Инициативы трех морей и грант "Военная мобильность", а также частно-государственное партнерство.

Учитывая геополитическую ситуацию и последствия войны в Украине, проект Rail Baltica должен быть реализован в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши.