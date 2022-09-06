Украинские войска нанесли неожиданный удар по Балаклее

"Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед", - сказал он. По словам Зеленского, он пока не может обсуждать детали военных действий, чтобы "противник получил от нас несколько сюрпризов".

Чем грозит российской армии потеря Балаклеи

Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут основные потоки снабжения крупной российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск.

Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.

#UkraineRussianWar 🕶️⚡️ Балаклея. Ждем новостей. Я так понимаю отсюда тоже все на юга подались спасать Херсон. Ибо заморозки трудно переносить в холодных БМП. pic.twitter.com/OrSWwtgqV0 — Картина маслом (@Kartinamaslom5) September 6, 2022

К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки.