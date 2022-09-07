Сенсационное поражение "Челси" и невероятный Эрлинг Холанд

Группа G

Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0

Севилья - Манчестер Сити 0:4

С уверенной победы в новом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал "Манчестер Сити", который на выезде разгромил "Севилью" со счётом 4:0. Голами в составе победителей отметились Фил Фоден, Рубен Диаш и Эрлинг Холанд, который оформил дубль.

Добавим, что норвежец забил за первые 20 матчей в Лиге чемпионов 25 мячей - это чаще, чем два лучших бомбардира в истории турнира. У Криштиану Роналду на таком же отрезке голов не было вообще, а у Лионеля Месси их было 8.

Эрлинг Холанн: клубы меняются, привычки остаются 😎



⚽️ Забил в дебютном матче ЛЧ за "Зальцбург"

⚽️ Забил в дебютном матче ЛЧ за "Боруссию" Дортмунд

⚽️ Забил в дебютном матче ЛЧ за "Ман Сити"#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/iM2xP1kPHP — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 6, 2022

Группа H

Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0

ПСЖ - Ювентус 2:1

В, пожалуй, самом интересном матче вторника "ПСЖ" на своём поле победил туринский "Ювентус" благодаря дублю Килиана Мбаппе. Гости на два мяча француза смогли ответить лишь одним точным ударом Уэстона Маккенни.

ℹ️ Возраст, в котором забил 35-й гол в #ЛигаЧемпионов:



🇫🇷 Килиан Мбаппе: 23 года и 260 дней

🇦🇷 Лео Месси: 23 года и 307 дней

🇪🇸 Рауль: 25 лет и 82 дня

🇫🇷 Карим Бензема: 26 лет и 69 дней

🇩🇪 Томас Мюллер: 26 лет и 185 дней

🇵🇹 Криштиану Роналду: 27 лет и 59 дней pic.twitter.com/XjoPLbohfL — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 6, 2022