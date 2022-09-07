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Сенсационное поражение "Челси" и невероятный Эрлинг Холанд

Обзор Лиги чемпионов
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Сенсационное поражение "Челси" и невероятный Эрлинг Холанд
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Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд Фото: AFP/SCANPIX

Во вторник, 6 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Группа Е

Динамо Загреб - Челси 1:0

Зальцбург - Милан 1:1

Неожиданное поражение потерпел лондонский "Челси", который на выезде уступил загребскому "Динамо" со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 13-й минуте забил нападающий Мислав Оршич. На протяжении всей игры лондонцы владели преимуществом, но это не спасло подопечных Томаса Тухеля от поражения.

Группа F

Селтик - Реал Мадрид 0:3

РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4

Действующий победитель турнира "Реал" начал защиту титула с уверенной победы в Глазго над "Селтиком" - 3:0. На 56-й минуте встречи счёт открыл нападающий Винисиус Жуниор, а через четыре минуты полузащитник мадридцев Лука Модрич упрочил преимущество гостей. На 77-й минуте Эден Азар отметился голом и довёл счёт до разгромного.

Отметим, что Азар появился на поле на 30-й минуте, заменив нападающего Карима Бензема, который получил травму.

С крупной выездной победы стартовал также "Шахтёр", который в Германии победил "РБ Лейпциг" со счётом 4:1. Голами в составе гостей отметились Михаил Мудрик, Лассина Траоре и Марьян Швед, оформивший дубль. Единственный гол у хозяев провёл Мохамед Симакан.

Группа G

Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0

Севилья - Манчестер Сити 0:4

С уверенной победы в новом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал "Манчестер Сити", который на выезде разгромил "Севилью" со счётом 4:0. Голами в составе победителей отметились Фил Фоден, Рубен Диаш и Эрлинг Холанд, который оформил дубль.

Добавим, что норвежец забил за первые 20 матчей в Лиге чемпионов 25 мячей - это чаще, чем два лучших бомбардира в истории турнира. У Криштиану Роналду на таком же отрезке голов не было вообще, а у Лионеля Месси их было 8.

Группа H

Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0

ПСЖ - Ювентус 2:1

В, пожалуй, самом интересном матче вторника "ПСЖ" на своём поле победил туринский "Ювентус" благодаря дублю Килиана Мбаппе. Гости на два мяча француза смогли ответить лишь одним точным ударом Уэстона Маккенни.

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