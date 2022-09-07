Во вторник, 6 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Сенсационное поражение "Челси" и невероятный Эрлинг Холанд
Группа Е
Динамо Загреб - Челси 1:0
Зальцбург - Милан 1:1
Неожиданное поражение потерпел лондонский "Челси", который на выезде уступил загребскому "Динамо" со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 13-й минуте забил нападающий Мислав Оршич. На протяжении всей игры лондонцы владели преимуществом, но это не спасло подопечных Томаса Тухеля от поражения.
Группа F
Селтик - Реал Мадрид 0:3
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4
Действующий победитель турнира "Реал" начал защиту титула с уверенной победы в Глазго над "Селтиком" - 3:0. На 56-й минуте встречи счёт открыл нападающий Винисиус Жуниор, а через четыре минуты полузащитник мадридцев Лука Модрич упрочил преимущество гостей. На 77-й минуте Эден Азар отметился голом и довёл счёт до разгромного.
Отметим, что Азар появился на поле на 30-й минуте, заменив нападающего Карима Бензема, который получил травму.
С крупной выездной победы стартовал также "Шахтёр", который в Германии победил "РБ Лейпциг" со счётом 4:1. Голами в составе гостей отметились Михаил Мудрик, Лассина Траоре и Марьян Швед, оформивший дубль. Единственный гол у хозяев провёл Мохамед Симакан.
🤩 З ПЕРЕМОГОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ! 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 6, 2022
👏 ДЯКУЄМО ЗА НЕЙМОВІРНУ ПІДТРИМКУ! 👏#ЛейпцигШахтар #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/DIKIV8LItj
Группа G
Боруссия Дортмунд - Копенгаген 3:0
Севилья - Манчестер Сити 0:4
С уверенной победы в новом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал "Манчестер Сити", который на выезде разгромил "Севилью" со счётом 4:0. Голами в составе победителей отметились Фил Фоден, Рубен Диаш и Эрлинг Холанд, который оформил дубль.
Добавим, что норвежец забил за первые 20 матчей в Лиге чемпионов 25 мячей - это чаще, чем два лучших бомбардира в истории турнира. У Криштиану Роналду на таком же отрезке голов не было вообще, а у Лионеля Месси их было 8.
Эрлинг Холанн: клубы меняются, привычки остаются 😎— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 6, 2022
⚽️ Забил в дебютном матче ЛЧ за "Зальцбург"
⚽️ Забил в дебютном матче ЛЧ за "Боруссию" Дортмунд
⚽️ Забил в дебютном матче ЛЧ за "Ман Сити"#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/iM2xP1kPHP
Группа H
Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0
ПСЖ - Ювентус 2:1
В, пожалуй, самом интересном матче вторника "ПСЖ" на своём поле победил туринский "Ювентус" благодаря дублю Килиана Мбаппе. Гости на два мяча француза смогли ответить лишь одним точным ударом Уэстона Маккенни.
ℹ️ Возраст, в котором забил 35-й гол в #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 6, 2022
🇫🇷 Килиан Мбаппе: 23 года и 260 дней
🇦🇷 Лео Месси: 23 года и 307 дней
🇪🇸 Рауль: 25 лет и 82 дня
🇫🇷 Карим Бензема: 26 лет и 69 дней
🇩🇪 Томас Мюллер: 26 лет и 185 дней
🇵🇹 Криштиану Роналду: 27 лет и 59 дней pic.twitter.com/XjoPLbohfL
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