Четвертый выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты" посвящен столице Латвии - Риге. Чего добилась новая дума за год, а к чему еще надо стремиться? В чем ошибалось "Согласие", и каковы недостатки новой столичной коалиции? Об этом в студии RUS TVNET дискутируют действующие депутаты Рижской думы и кандидаты в депутаты 14-го Сейма от "Согласия" и "Прогрессивных".
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Кодис и Рубикс: "Согласие" и "Прогрессивные" спорят о будущем Риги
Кодис и Рубикс: "Согласие" и "Прогрессивные" спорят о будущем Риги
Мы снова встречаемся с теми, кто претендует на то, чтобы занимать управляющие Латвией позиции следующие четыре года. Уже 1 октября пройдут выборы в 14-й Сейм. И, разумеется, кроме столичных проблем, мы затронем и общие актуальные вопросы.
Гости эфира:
- Мирослав Кодис - депутат Рижской думы, баллотируется от "Прогрессивных!";
- Раймонд Рубикс - депутат Рижской думы, баллотируется от "Согласия".
Прямой эфир нового выпуска "Кто вам платит?/Дебаты" смотрите здесь или на официальной странице RUS TVNET в Facebook, в 18:00
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