За сутки выявлено 1200 новых случаев Covid-19, скончался 1 человек

Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет, он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного увеличился и составил 558,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4182 лабораторных теста на Covid-19, 28,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 524 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 676 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 904 090 человек, умерли 5954 человека.

Госпитализации

В минувшие сутки число пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 214 до 207 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализировано 28 пациентов с Covid-19, выписаны 32 человека.

У 80 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 72 человек среднетяжелое течение заболевания, восемь человек находятся в тяжелом состоянии