За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1200 новых случаев Covid-19, скончался 1 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1200 новых случаев Covid-19, скончался 1 человек
Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет, он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного увеличился и составил 558,5 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4182 лабораторных теста на Covid-19, 28,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 524 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 676 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 904 090 человек, умерли 5954 человека.
Госпитализации
В минувшие сутки число пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 214 до 207 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За последние сутки госпитализировано 28 пациентов с Covid-19, выписаны 32 человека.
У 80 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 72 человек среднетяжелое течение заболевания, восемь человек находятся в тяжелом состоянии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!