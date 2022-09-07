Во вторник, 6 сентября, в Риге на Карля Улманя гатве произошла авария между мотоциклом и автомобилем Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Серьезно пострадал мотоциклист, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ В Риге столкнулись мотоцикл и автомобиль скорой помощи. Водитель серьезно пострадал
В Риге столкнулись мотоцикл и автомобиль скорой помощи. Водитель серьезно пострадал
В 13:26 автомобиль NMPD столкнулся с мотоциклом Harley Davidson.
В результате столкновения серьезно пострадал мотоциклист. После аварии он был в сознании.
"Экипаж, участвовавший в этом инциденте, оказал первую помощь мужчине, который получил серьезные травмы, пока не прибыла другая бригада.
Человек получил политравму и в стабильном состоянии был доставлен в медицинское учреждение", - сообщила представитель NMPD Инга Витола.
Автомобиль скорой помощи ехал в медицинское учреждение с включенными фарами и сиренами. Персонал и пациент не пострадали. По неофициальной информации, водитель мотоцикла слушал музыку в наушниках.
Видео: Авария мотоцикла и автомобиля NMPD в Риге
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