Ср, 7.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ В Риге столкнулись мотоцикл и автомобиль скорой помощи. Водитель серьезно пострадал

rus.tvnet.lv
В Риге столкнулись мотоцикл и автомобиль скорой помощи. Водитель серьезно пострадал
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
ДТП с участием мотоциклиста
ДТП с участием мотоциклиста Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник, 6 сентября, в Риге на Карля Улманя гатве произошла авария между мотоциклом и автомобилем Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Серьезно пострадал мотоциклист, сообщает Degpunktā.

В 13:26 автомобиль NMPD столкнулся с мотоциклом Harley Davidson.

В результате столкновения серьезно пострадал мотоциклист. После аварии он был в сознании.

"Экипаж, участвовавший в этом инциденте, оказал первую помощь мужчине, который получил серьезные травмы, пока не прибыла другая бригада.

Человек получил политравму и в стабильном состоянии был доставлен в медицинское учреждение", - сообщила представитель NMPD Инга Витола.

Автомобиль скорой помощи ехал в медицинское учреждение с включенными фарами и сиренами. Персонал и пациент не пострадали. По неофициальной информации, водитель мотоцикла слушал музыку в наушниках.

Видео: Авария мотоцикла и автомобиля NMPD в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх