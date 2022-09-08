Неожиданный разгром "Ливерпуля" и хет-трик от Левандовски

Группа C

Барселона - Виктория 5:1

Интер- Бавария 0:2

Больше всего голов в среду было забито на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Противостояние "Барсы" и чешской "Виктории" завершилось со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Жюль Кунде, Ферран Торрес и Роберт Левандовски, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе "Виктории" провёл Ян Сикора.

Отметим, что Левандовски стал первым игроком, кто сумел оформить хет-трики в рамках турнира Лиги чемпионов за три разные европейские команды. Ранее он забивал по три мяча за дортмундскую "Боруссию" (один раз) и за мюнхенскую "Баварию" (четыре раза).

Кроме того, поляк вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. На его счету теперь 89 мячей и он обошёл нападающего "Реала" Карима Бензема (86).

🔝 Лучшие бомбардиры в истории #ЛигаЧемпионов:



1⃣4⃣1⃣ Роналду

1⃣2⃣5⃣ Месси

8⃣8⃣ Левандовски 📷

8⃣6⃣ Бензема pic.twitter.com/k3MARWVgWX — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 7, 2022

Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу над миланским "Интером" со счётом 2:0. Мюнхенцы с первых минут начали штурмовать ворота соперника и на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт. На 66-й минуте Данило Д’Амброзио срезал мяч в собственные ворота.

Группа D

Айнтрахт - Спортинг 0:3

Тоттенхэм - Марсель 2:0

Лондонский "Тоттенхэм" стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов с домашней победы над французским "Марселем" (2:0). Дублем в этом матче отметился бразилец Ришарлисон, который забил на 76-й и 81-й минутах.