В среду, 7 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Неожиданный разгром "Ливерпуля" и хет-трик от Левандовски
Группа А
Аякс - Рейнджерс 4:0
Наполи - Ливерпуль 4:1
Возвращение в Лигу чемпионов спустя 12 лет для шотландского "Рейнджерс" оказалось крайне неудачным. Команда из Глазго на выезде потерпела разгромное поражение от амстердамского "Аякса" - 0:4. Мячи забили Эдсон Альварес (17-я минута), Стивен Бергейс (32`), Мохаммед Кудус (33`) и Стивен Бергвейн (80`).
Пожалуй, самый неожиданный результат был зафиксирован в Неаполе, где на стадионе "Диего Армандо Марадона" местный "Наполи" разгромил английский "Ливерпуль" со счётом 4:1.
Неаполитанцы открыли счёт уже на 5-й минуте, когда поляк Пётр Зелиньски уверенно реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса смог укрепить преимущество хозяев. На 44-й минуте Джованни Симеоне забил третий гол в ворота англичан, а на 47-й минуте Зелиньски довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте Луис Диас смог сократить отставание "Ливерпуля".
Джованни Симеоне: когда мечта стала явью 💙#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/R5nrqIpJ4z— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 7, 2022
Группа B
Атлетико Мадрид - Порту 2:1
Брюгге - Байер 1:0
Мадридский "Атлетико" у себя дома с минимальным счётом победил "Порту" - 2:1. Интересно, что все голы в этом матче были забиты после 90-й минуты - на 91-й минуте счёт открыл Марио Эрмосо, на 96-й минуте гости заработали пенальти, который реализовал Матеус Урибе, а на 101-й минуте Антуан Гризманн после углового принёс "Атлетико" победу.
Группа C
Барселона - Виктория 5:1
Интер- Бавария 0:2
Больше всего голов в среду было забито на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Противостояние "Барсы" и чешской "Виктории" завершилось со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе победителей голами отметились Жюль Кунде, Ферран Торрес и Роберт Левандовски, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе "Виктории" провёл Ян Сикора.
Отметим, что Левандовски стал первым игроком, кто сумел оформить хет-трики в рамках турнира Лиги чемпионов за три разные европейские команды. Ранее он забивал по три мяча за дортмундскую "Боруссию" (один раз) и за мюнхенскую "Баварию" (четыре раза).
Кроме того, поляк вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. На его счету теперь 89 мячей и он обошёл нападающего "Реала" Карима Бензема (86).
🔝 Лучшие бомбардиры в истории #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 7, 2022
1⃣4⃣1⃣ Роналду
1⃣2⃣5⃣ Месси
8⃣8⃣ Левандовски 📷
8⃣6⃣ Бензема pic.twitter.com/k3MARWVgWX
Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу над миланским "Интером" со счётом 2:0. Мюнхенцы с первых минут начали штурмовать ворота соперника и на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт. На 66-й минуте Данило Д’Амброзио срезал мяч в собственные ворота.
Группа D
Айнтрахт - Спортинг 0:3
Тоттенхэм - Марсель 2:0
Лондонский "Тоттенхэм" стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов с домашней победы над французским "Марселем" (2:0). Дублем в этом матче отметился бразилец Ришарлисон, который забил на 76-й и 81-й минутах.
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