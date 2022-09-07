Молочников о браке с Варнавой, планах о ребенке и внезапном расставании

"Я занимаюсь работой 24 часа в сутки. У меня она прет. Я сейчас, наверное, не готов ее ставить на какой-то тормоз. Вот поэтому пока не очень понимаю, как вообще мне, блин, это срастить. Я очень хочу детей. Я надеюсь, что, может быть, через несколько лет наступит такой период, когда мне захочется, например, сценарий написать. Я захочу, и будет возможность куда-то уехать, не ходить на репетиции или на съемки, чтобы хотя бы первый год, чтобы я мог как-то распределить и часть дня заниматься сценарием, а часть дня - ребенком", - объясняет Александр, добавляя, что иначе не простит себе этого.

В случае с Катей он уверен, что это как-то бы решил, но он упустил "это волшебство": "Просто Катя - золотой человек, и мы бы с ней как-то придумали, чтобы все срослось. Просто Катя волшебная и все. Было бы чудо какое-то, все бы получилось".

Летом 2022 года ходили разговоры о тайной свадьбе Екатерины и Александра, но официального подтверждения этой информации не было. После СМИ писали о расставании.

Ранее в интервью Екатерина говорила, что в начале отношений ей было непросто ужиться с Александром, однако она все равно связала с ним свое будущее.

"Что у нас будет? Дай бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет, - говорила артистка в интервью Катерине Гордеевой.

Видео: Интервью с Александром Молочниковым