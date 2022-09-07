"Мы в хороших отношениях, дружеских", - сказал российский режиссер Александр Молочников в интервью Юрию Дудю о том, что сейчас происходит между ним и актрисой и танцовщицей Екатериной Варнавой.
Молочников о браке с Варнавой, планах о ребенке и внезапном расставании
30-летний Александр Молочников подтвердил, что они с 37-летней Екатериной Варнавой расписались в марте 2022 года. Но позже пара рассталась.
"Да. Но мы не живем вместе во всяком случае", - сказал он.
По его словам, расстались они "по какой-то совокупности причин, которую, правда, трудно описать". Как таковой конкретной причины не было, но что-то зашло в тупик.
Молочников подтвердил, что они с Варнавой поженились: "Да, это самая кратковременная свадьба". Бракосочетание выпало на период, когда началась война и все пошли в загс. Но причин для этого шага было много. К примеру, супруги собирались вместе поехать в США.
"Вообще мы планировали уехать сюда [интервью записано в Нью-Йорке. - Прим. ред.] вдвоем. То есть просто стало ясно, что это упростит процедуру оформления ее документов в связи с тем, что я гражданин Америки", - объясняет Молочников.
Идея решиться возникла спонтанно. Он помнит, как зашел в гримерку и Катя сказала, что им нужно пожениться. "Мы через сколько-то дней оказались в загсе, не предполагая, естественно, что через какое-то не столь долгое время мы разойдемся. Это было крайне обидно", - отмечает Александр.
Молочников заметил, что свадьба прошла очень скромно, в загсе почти никого не было. В итоге брак продлился катастрофически мало. Александр не считал, сколько дней, но ему жаль, что так вышло. Насчет развода он не уверен, но кажется, что они уже разведены - ему приходили повестки в суд, но он не приходил.
"Тем не менее мы с Катей в очень близких отношениях", - признается Александр.
Он благодарен бывшей возлюбленной: "Из нас никто точно не говно. Я, безусловно, делал какие-то ошибки, за которые мне стыдно. Но мне кажется, что мы разошлись обоюдно... У меня до сих пор есть очень близкий человек, которого я безумно уважаю, люблю и который ко мне, мне кажется, так же относится, и мы друг друга до сих пор все равно имеем. В хорошем смысле слова. Во-вторых, я думаю, она очень много мне дала крутых качеств каких-то - не то что крутых, но, в общем, получше меня сделала".
Сразу в нескольких интервью Екатерина говорила, что хочет от Александра детей. Эта мысль ему нравилась. Он тоже очень хотел. Поэтому они и планировали приехать в США вместе, чтобы Катя могла спокойно заняться вопросом рождения ребенка.
"Она очень хотела ребенка... Такой был план, он был уже давно, кстати. Вот как мы сошлись, а через несколько месяцев у нас возникла эта идея. Мы и впрямь очень загорелись оба. Это как-то очень держало вместе. Это так круто выглядело", - вспоминает Молочников.
"Я занимаюсь работой 24 часа в сутки. У меня она прет. Я сейчас, наверное, не готов ее ставить на какой-то тормоз. Вот поэтому пока не очень понимаю, как вообще мне, блин, это срастить. Я очень хочу детей. Я надеюсь, что, может быть, через несколько лет наступит такой период, когда мне захочется, например, сценарий написать. Я захочу, и будет возможность куда-то уехать, не ходить на репетиции или на съемки, чтобы хотя бы первый год, чтобы я мог как-то распределить и часть дня заниматься сценарием, а часть дня - ребенком", - объясняет Александр, добавляя, что иначе не простит себе этого.
В случае с Катей он уверен, что это как-то бы решил, но он упустил "это волшебство": "Просто Катя - золотой человек, и мы бы с ней как-то придумали, чтобы все срослось. Просто Катя волшебная и все. Было бы чудо какое-то, все бы получилось".
Летом 2022 года ходили разговоры о тайной свадьбе Екатерины и Александра, но официального подтверждения этой информации не было. После СМИ писали о расставании.
Ранее в интервью Екатерина говорила, что в начале отношений ей было непросто ужиться с Александром, однако она все равно связала с ним свое будущее.
"Что у нас будет? Дай бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет, - говорила артистка в интервью Катерине Гордеевой.
Видео: Интервью с Александром Молочниковым
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