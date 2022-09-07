ВИДЕО ⟩ Кирьос в ярости сломал две ракетки после поражения от россиянина

За выход в полуфинал Кирьос боролся с российским теннисистом Кареном Хачановым, но потерпел поражение со счётом 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 41 минуту. По ходу матча Кирьос, занимающий 25-е место в мировом рейтинге, 31 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Хачанова (31-е место в рейтинге) 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

После окончания игры австралиец пожал руку россиянину, направился к скамейке и сначала несколько раз ударил о корт одну ракетку, а следом сломал и вторую.

A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF — Third and Five Podcast (@thirdandfivepod) September 7, 2022

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". За выход в финал он сыграет с 7-й ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом.

US Open-2022 продлится до 11 сентября.